Ședința de la Cotroceni s-a încheiat: Ce a discutat Klaus Iohannis cu șefa CSM

Ședința de la Cotroceni s-a încheiat! Klaus Iohannis a avut o întâlnire astăzi cu președintele și vicepreședintele CSM, Nicoleta Țînț, respectiv Tatiana Toader, pe tema eliminării pensiilor speciale.

„In continuarea informarii aduse la cunostinta publica in data de 29 ianuarie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii confirma ca in cursul zilei de astazi s-a derulat intalnirea programata conform agendei intre presedintele CSM, vicepresedintele CSM si Presedintele Romaniei. In cadrul discutiilor au fost sustinute argumentele CSM privind subiectul pensiei de serviciu a magistratilor, cu referire la deciziile Curtii Constitutionale in materie si reglementarile internationale”, informează judecătorul Stăncioi Daniela-Ioana, purtătorul de cuvânt al CSM.

Pensiile speciale au fost eliminate, marți, în ședința Camerei Deputaților din Parlament, cu 247 de voturi pentru și 21 de abțineri. Proiectul de lege vizează parlamentari, magistrați și funcționari publici cu statut special, excepție făcand militarii și polițiștii.