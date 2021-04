Ediţia de anul acesta a festivalului One World România va aborda femeia în pragul egalităţii de gen

Ediţia de anul acesta a festivalului One World România, care se va desfăşura fizic la Bucureşti între 21 şi 30 mai, şi online între 31 mai şi 6 iunie, va aborda condiţia feminină şi obstacolele care stau încă în calea deplinei sale recunoaşteri, relatează News.ro.

Toate luptele ideologice majore ale secolului al XX-lea au implicat dezvoltări la nivelul mediilor de comunicare în masă, iar mişcarea feministă nu a fost o excepţie. Reprezentantele ei au înţeles că industriile culturale nu aveau de gând să le susţină revendicările, aşa că au experimentat cu limbajul audiovizual în căutarea formelor cele mai potrivite pentru a-şi comunica experienţa şi pentru a-şi promova ideile.

Prin urmare, filmele din selecţia principală, intitulată "Femei în pragul egalităţii de gen", nu sunt doar conştiente, convingătoare sau militante, ci sunt şi remarcabile propuneri de cinema, potrivit organizatorilor.

Patru filme din selecţie vor participa şi la competiţia OWR#14, care cuprinde printre cele mai incitante formal documentare realizate în ultimul an în lume: „Caperucita Roja" (r: Tatiana Mazú Gonzále, Argentina), „Vision Nocturna" (r: Carolina Moscoso, Chile), „A Metamorfoses Dos Pássaros" (r: Catarina Vasconcelos, Portugalia) şi „My Mexican Bretzel" (r: Nuria Giménez, Spania, 2020).

Protagonistele filmelor sunt fiecare angajate într-un proces de emancipare, care capătă nuanţe şi presupune obstacole diferite în funcţie de lumea în care ele evoluează.

În „Petit Samedi" (r: Paloma Sermon-Daï, Belgia), poate fi observată dinamica unuia dintre cele mai complexe şi misterioase tipuri de cupluri posibile: tandemul mamă-fiu, cel din urmă fiind dependent de heroină.

Tot o relaţie filială se află în centrul documentarului Irynei Tsilyk, „The Earth is Blue as an Orange"; care urmăreşte un eveniment aparent ordinar - tentativa unei tinere, susţinută de mama ei, de a intra la facultatea de film - care capătă o miză deosebită prin faptul că se desfăşoară în Donbassul sfâşiat de război.

Alima, protagonista filmului „They Call Me Babu" (r: Sandra Beerends, Olanda) e dădaca unei familii de colonialişti olandezi pe teritoriul Indoneziei din anii 1940. Ostracizată pentru vina de a nu se fi născut băiat, fata se salvează prin fugă, în familia care o angajează şi în tandreţea trezită de mezinul dat în grijă.

Atât „Women of the Sun: A Chronology of Seeing" (r: Hamed Zolfaghari , Iran, Franţa) cât şi „Chroniques de la terre volée" (r: Marie Drault, Franţa) zugrăvesc lupte ale femeilor împotriva subestimării şi lipsei echităţii de gen, duse în locuri care se numără printre cele mai ostile unor astfel de revendicări: Iranul tradiţional, respectiv cartierele mărginaşe ale Caracasului.

Eva din „The First Woman" (r: Miguel Eek, Spania) îndrăzneşte să-şi asume feminitatea într-un spaţiu de cele mai multe ori dezumanizant: azilul psihiatric unde şi-a petrecut ultimii şase ani din viaţă, şi pe care se pregăteşte să-l lase în urmă.

Secţiunea va conţine de asemenea patru scurtmetraje ale lui Valie Export, una dintre personalităţile legendare ale artelor contemporane europene. Preocupată în anii '60 şi '70 să examineze modurile în care cultura patriarhală a epocii obişnuia să se raporteze la corpul feminin, artista îşi propunea să atragă atenţia cu orice preţ asupra abuzurilor de reprezentare, de multe ori mergând - sub influenţa mişcării activiste vieneze - până la acte în care se supunea pe ea însăşi unor suferinţe fizice menite să simbolizeze ruperea de trecut şi revalorizarea propriului corp după noi principii. Filmele ei („Menschenfrauen", „Man und frau und animal", „Remote... Remote...", „Syntagma") sunt cu siguranţă cele mai radicale din punct de vedere formal ale întregii selecţii.

În paralel cu secţiunea principală, vor fi organizate şi două focusuri ce prezintă un istoric al luptelor feministe, începând cu anii 1960, prin prisma producţiilor militante ale lui Delphine Seyrig şi activităţii Centrului Simone de Beauvoir.

Cea de-a 14-a ediţie One World România va avea loc anul acesta în două etape: fizic, la Bucureşti, între şi 21 şi 30 mai, la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului şi alte locaţii indoor şi outdoor din Capitală şi online în toată ţara, între 31 mai şi 6 iunie.

Abonamentele pentru perioada 21-30 mai, desfăşurată în spaţii fizice din Bucureşti, sunt disponibile pe Eventbook în număr limitat (50) şi asigură intrarea la toate proiecţiile festivalului, catalog şi alte materiale promoţionale. Abonamentele nu includ accesul la deschiderea festivalului, concerte şi la alte evenimente speciale.