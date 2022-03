Eduard Novak susţine că gimnastica rămâne o prioritate pentru Ministerul Sportului

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, duminică, într-o postare pe un site de socializare, că gimnastica rămâne o prioritate pentru minister, după ce Federaţia Română de Gimnastică a anunţat, vineri, că nu are resurse financiare suficiente pentru participarea la Campionatele Europene şi Mondiale de gimnastică artistică din acest an, potrivit Agerpres.

''Am declarat în repetate rânduri că reclădirea Gimnasticii ca un sport de referinţă pentru România este o prioritate pentru mine şi pentru Ministerul Sportului. Din acest motiv, Strategia Naţională pentru Sport va avea în vedere dezvoltarea şi consolidarea unor Centre Regionale, care să ridice valoarea acestui sport, bazându-se pe studii, resursă umană, experienţă, nu pe noroc şi pe câteva vârfuri'', precizează Novak.

''Lucrăm pentru încurajarea sponsorizărilor şi asocierea eficientă a unor branduri mari cu nume valoroase ale Sportului. Însă sponsorizările nu sunt acte de binefacere, ci parteneriate durabile, iar eforturile noastre se vor canaliza spre o lege a sponsorizării mai atractivă pentru mediul de afaceri. Eforturile noastre trebuie dublate de cele ale federaţiilor, care să convingă sponsorii, prin performanţe şi proiecte serioase. Solidaritatea este un preţios principiu moral şi sportiv. Paralela între război şi suferinţa pe care o produce atâtor oameni nevinovaţi, pe de o parte, şi dificultăţile inerente din lumea sportului nu este cea mai potrivită modalitate de raportare la niciuna dintre cele două realităţi'', se mai arată în comunicat.

Novak a subliniat că la sfârşitul anului 2021, suma pe care a avut-o disponibilă Federaţia Română de Gimnastică a fost de 7.500.000 lei, primită în două tranşe: 4.500.000 la începutul anului şi 3.000.000 după rectificarea bugetară. Anul acesta, prima tranşă de buget pentru FR Gimnastică este de 4.850.000 lei, mai mare decât anul trecutul cu 350.000 de lei.

''Comitetul Olimpic Sportiv Român a micşorat finanţarea, din cauză că Federaţia Română de Gimnastică nu a avut rezultate la Jocurile Olimpice. În perioada 2017-2021, finanţarea totală a FR Gimnastică din partea Ministerului Sportului şi a Comitetului Olimpic Sportiv Român a fost de 38.189.365,47 lei'', a menţionat ministrul.

Totodată, Novak a explicat că în iunie va avea loc o rectificare bugetară, situaţie care, la fel ca anul trecut, va mai aduce fonduri la federaţie.

În apelul făcut pe Facebook, FRG susţine că finanţarea de la Ministerul Sportului este în acest an cu 35% mai mică decât în 2021.

"Federaţia Română de Gimnastică este într-o situaţie critică în acest an competiţional, extrem de important pentru calificarea la JO de la Paris. Cu un buget foarte mic alocat de Ministerul Sportului pentru 2022, 4.850 mii lei, FRG nu are resurse financiare suficiente pentru participarea la Campionatele Europene (11-21.08) şi Campionatele Mondiale de gimnastică artistică (29.10-6.11, Liverpool), întreceri care reprezintă etape de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dar şi pentru deplasarea componenţilor lotului de gimnastică aerobică, în Statele Unite la Jocurile Mondiale (7-17.07, Birmingham). Suma alocată în acest an este mai mică cu 35% faţă de bugetul primit în 2021 (7.500 mii lei) în condiţiile în care anul trecut, din cauza pandemiei, multe dintre competiţiile internaţionale au fost anulate. FRG apreciază eforturile făcute de COSR şi MS, principalii finanţatori ai federaţiei, pentru susţinerea gimnasticii şi a înaintat cereri de finanţare celor două foruri, dar apelează, în acelaşi timp şi la donaţii naţionale şi internaţionale. Poţi dona direct (https://donatii.frgimnastica.com/donatii-pf.html), sau prin redirecţionare (https://donatii.frgimnastica.com/redirectionare-pf.html) pentru campionii de azi şi de mâine! Contribuţia ta va ajunge la cauza aleasă", se arată pe site-ul de socializare citat.