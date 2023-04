Șeful armatei din Sudan face dezvăluiri explozive: 'Rebelii își pregăteau atacul în avans pentru a captura sediul armatei. Își doreau să comită asasinate!'

Comandantul armatei din Sudan, Abdel Fattah al-Burhan (care conduce și Consiliul Suveran, organul de conducere al țării), a declarat că grupul paramilitar Forţele de Sprijin Rapid (RSF) a planificat mai multe tentative de asasinat.

Potrivit acestuia, "rebelii își pregăteau atacul în avans pentru a captura sediul armatei, o serie de zone vitale din Khartoum și pentru a efectua tentative de asasinat", a spus acesta, citat de canalul de televiziune Al Hadath.

De asemenea, armata sudaneză a anunțat în urmă cu puțin timp înfrângerea forțelor rebele în orașul Nyala.

Ciadul închide frontiera cu Sudanul

Guvernul Ciadului a anunțat că își închide granița cu Sudanul după ce au izbucnit lupte între facțiuni militare rivale în țara vecină.

Armata sudaneză a efectuat atacuri aeriene împotriva bazelor unei forțe paramilitare, în timp ce săptămâni de tensiuni între doi comandanți militari au izbucnit în violențe.

"Confruntat cu această situație îngrijorătoare, Ciadul, în timp ce își securizează frontierele, a decis să închidă frontiera cu Sudanul până la noi ordine", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Aziz Mahamat Saleh, într-un comunicat.

Ciadul împarte o frontieră de peste 1.000 km cu Sudanul, mare parte din aceasta fiind învecinată cu Darfur, care a fost mult timp teatrul unor violențe tribale, adesea alimentate de disputele pentru teritoriu și apă.

Situația de la Palatul Prezidențial

Palatul prezidențial și cartierul general al armatei sudaneze se află sub controlul armatei după ce au izbucnit ciocniri cu grupul paramilitar Forțele de Sprijin Rapid, a declarat sâmbătă liderul militar al țării, generalul Abdel Fattah al-Burhan.

"Nu noi am început războiul", a declarat al-Burhan în timpul unui interviu telefonic pentru Al Jazeera TV. "Ne aflăm în postul nostru de comandă și am fost surprinși de un atac în jurul orei 9:10 a.m. (3:10 a.m. ET) la casa de aici. Nu ne-am mutat și nu am plecat nicăieri. Cum de suntem noi cei care am declanșat atacul?".

"S-au strecurat în aeroport și au ars (un) număr de avioane, iar forțele noastre de acolo i-au confruntat, dar situația este sub control", a adăugat Al-Burhan, relatează CNN.

Șeful armatei a declarat că principalul cartier general militar și palatul prezidențial rămân sub controlul Comandamentului General al Armatei sudaneze.

Comentariile sale contrazic afirmațiile grupului paramilitar: Forțele de Sprijin Rapid au acuzat armata că a instigat conflictul cu un atac asupra uneia dintre pozițiile lor. De asemenea, organizația a afirmat, cel puțin la începutul zilei de sâmbătă, că a capturat situri cheie, inclusiv palatul prezidențial.