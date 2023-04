VIDEO - Situația degenerază în Sudan: avion saudit atacat pe aeroport; explozii puternice în capitala țării

Compania saudită a precizat că și-a mutat pasagerii, echipajul și personalul de pe aeroport la ambasada saudită din capitala Khartoum și că a suspendat zborurile spre și dinspre Sudan până la noi ordine.

Sâmbătă au izbucnit ciocniri între armata sudaneză și grupul paramilitar Forţele de Sprijin Rapid (RSF), s-au auzit focuri de armă în mai multe zone din Khartoum, iar martorii au raportat focuri de armă şi în orașele învecinate.

Lupte grele au loc în capitala Sudanului, Khartoum, între două facţiuni ale armatei. Focuri de armă şi explozii au zdruncinat capitala sudaneză, ciocnirile concentrându-se în jurul palatului prezidenţial, al sediului televiziunii de stat şi al cartierului general al armatei. Dorinţa de putere şi alte aspecte legate de tranziţia către un guvern civil după îndepartarea de la putere, în 2018, a preşedintelui Omar al-Bashir, au dus la declanşarea violenţelor actuale din Sudan.

Secretarul general al ONU, António Guterres, "condamnă cu fermitate izbucnirea luptelor între Forțele de Sprijin Rapid (RSF) şi forțele armate sudaneze din Sudan". Într-o declarație publicată sâmbătă, purtătorul de cuvânt al lui António Guterres a declarat că acesta a cerut ca ostilitățile din Sudan să înceteze imediat. "Secretarul general face apel la liderii Forțelor de Sprijin Rapid și ai forțelor armate sudaneze să înceteze imediat ostilitățile, să restabilească calmul și să inițieze un dialog pentru a rezolva criza actuală. Orice escaladare suplimentară a luptelor va avea un impact devastator asupra civililor și va agrava și mai mult situația umanitară deja precară din țară", a declarat purtătorul de cuvânt al lui António Guterres şi a adăugat că secretarul general al ONU "discută cu liderii din regiune" și a îndemnat statele membre regionale să "sprijine eforturile de restabilire a ordinii și de revenire pe calea tranziției" în Sudan.

#Sudan ????????: Violent clashes are taking place in #Khartoum between Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces (#RSF) during a coup attempt.



A video shows a Sudanese AF's MiG-29 'Fulcrum' fighter aircraft firing a possible S-24(B) rocket against RSF positions. pic.twitter.com/5Jb4l4i4NS