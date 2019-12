VIDEO Șeful PSD despre concedierile masive din Executiv: 'Să lăsăm Guvernul să funcționeze. Până acum statul român s-a împrumutat 10 miliarde de lei'

Președintele interminar al PSD, Marcel Ciolacu, a punctat, luni, de la sediu partidului, că singura decizie a guvernului Orban de la preluarea puterii a fost de a se împrumuta 10 miliarde de lei, fiind întrebat cum vede politica PNL privind concedierile din ministere.

„Mi-as dori să lăsăm guvernul României să funcționeze. Singura decizie a guvernării de până acum e ca statul român să se împrumute cu 10 miliarde de lei. Să vedem programul de guvernare și vedem apoi...”, a spus Marcel Ciolacu.

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat, sâmbătă, la Digi24, că vor avea loc reduceri de personal la ministere şi instituţii publice. Turcan a zis ca Guvernul pregătește hotărârea de reorganizare a instituțiilor din subordinea ministerelor și că PNL vrea o structură „suplă și eficientă”.

Întrebată dacă vor fi dați afară oameni, ea a zis: „Asta inseamna ca se evalueaza activitatea, se vede unde se sta degeaba. Daca sunt oameni buni sunt mutati in alta parte, iar cei care sunt clienti politici, nepoti, iubite...”. Turcan a spus ca pilele din Guvern vor fi descoperite cu ajutorul angajaților care au un „simt al dreptatii”, anume oameni vechi in ministere care nu au reusit sa avanseze in cariere „pentru ca a intrat cineva peste ei” de fiecare data ca puteau sa faca pasul mai sus.