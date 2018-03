Șeful Poliției Române, măsuri de ultimă oră după crima de la Titu: Inspectorul șef IPJ Dâmbovița, cercetat

Şeful Poliţiei Române Cătălin Ioniţă a spus luni că în urma verificărilor făcute de Direcţia Control Interne au fost identificate posibile abateri disciplinare în cazul militarului care şi-a ucis concubina la Titu, astfel că a propus ministrului Afacerilor Interne cercetarea prealabilă a inspectorului şef al IPJ Dâmboviţa.

„Au existat în spaţiul public mai multe afirmaţii ale rudelor femeii ucise, în sensul că starea de tensiune şi ameninţările la care a fost supusă victima fuseseră aduse la cunoştinţa poliţei din Titu, de mai multe ori anterior omorului. Am cerut atunci să verific acele afirmaţii şi am cerut Direcţiei Control Intern din cadrul IGPR să facă o investigaţie în acest caz. Vă pot confirma că în urma verificărilor făcute, s-au identificat posibile abateri disciplinare, motiv pentru care am înaintat materialul conducerii Ministerului Afacerilor Interne şi am propus cercetarea prealabilă a inspectorului şef al IPJ Dâmboviţa - pentru că această această funcţie intră în competenţa de numire a ministrului”, a declarat şeful Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, potrivit news.ro.

IGPR a dispus, de asemenea, atenţionarea şefului Biroului Control Intern din cadrul IPJ Dâmboviţa, pentru prevenirea unor abateri disciplinare şi realizarea unui control tematic de către IGPR pe linia modului de înregistrare a fenomenului infracţional şi de intervenţie la apelurile prin 112 la nivelul IPJ Dâmboviţa.

Concluziile poliţiştilor arată „superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu” ale poliţiştilor din Dâmboviţa, care nu s-au documentat despre existenţa unor sesizări anterioare ale femeii omorâte de militarul român într-un coafor din localitatea Titu. De asemenea, dispunerea documentării nu s-a realizat într-un mod din care să reiasă importanţa acordată situaţiei – sarcini precize, încadrate în termene clare - de către şeful I.P.J. Dâmboviţa, iar analizarea informaţiilor primite s-a făcut „în aceeaşi manieră de lejeritate” de către şeful IPJ Dâmboviţa, apreciindu-le suficiente.

Raportul Direcţiei Control Intern mai arată că, deşi IPJ Dâmboviţa a susţinut că a existat o singură sesizare la 112 a femeii ucise, care a primit soluţie de clasare, în urma verificărilor suplimentare dispuse de IGPR a rezultat că au mai existat încă două sesizări în 17 şi 21 decembrie 2010 ale fostei soţii a bărbatului.

Un militar în vârstă de 35 de ani din judeţul Dâmboviţa şi-a înjunghiat concubina într-un coafor din localitatea Titu la începutul anului. Femeia, în vârstă de 25 de ani, a fost transportată la spital, dar nu a putut fi salvată şi medicii au declarat decesul.

Militarul, originar din localitatea Lunguleţu, trăia de mai mult timp cu tânăra în concubinaj, cei doi având împreună un copil.

După comiterea faptei militarul s-a predat la Poliţie, iar cazul a fost preluat de Parchetul Militar care a deschis pe numele bărbatului un dosar penal pentru infracţiunea de omor.

Plutonierul Florin Oprea, specialist în grupa reparaţii şi conservare a Depozitului 129 Materiale Tehnice din Târgovişte, din subordinea Bazei 2 Logistice, este angajat al MApN din anul 2009. MApN spunea atunci că în toată această perioadă militarul a avut un comportament normal, nefiind implicat în alte evenimente şi a trecut toate testările psihologice la care a fost supus conform normelor în vigoare. Ultima dintre aceste testări a fost efectuată în data de 19.10.2017, fiind declarat admis. Bărbatul a fost suspendat din funcţie după crimă.

Fosta soţie a bărbatului spune că acesta era violent şi că a făcut nenumărate plângeri la Poliţie.

"Este înfiorător. Este cuvântul potrivit, eu de ieri nu îmi revin efectiv din şoc. Violent, cu consum de alcool şi motivul pentru care am divorţat este motivul pentru care această fată l-a părăsit. Nu mai puteam să suport scenele de violenţă, alcool şi tot ceea ce se petrecea între patru pereţi. (...) Eu am fost nevoită să îmi părăsesc ţara ca să îmi pot proteja viaţa. Momentul în ca lucrurile au scăpat de sub control şi eram ameninţată cu moartea am fost nevoită să părăsesc ţara, efectiv să fug împreună cu copilul, pentru a nu fi omorâtă”, declara atunci fosta soţie a militarului.

Femeia susţine că a fost luată în serios doar după ce bărbatul a atacat-o cu un topor.

"Nu m-a luat nimeni în seamă. Singura persoană care a luat lucrurile în seamă mai serios când situaţia se simţea că scapă de sub control, adică când el a încercat să spargă uşa de la apartament cu toporul să intre peste mine în casă să mă omoare”, subliniază femeia.

Reprezentanţi ai Poliţiei Dâmboviţa spun însă că pe numele bărbatului a fost făcută o singură plângere, în 2011.

"În anul 2011, la Poliţia Oraşului Titu a fost înregistrat un dosar penal pe numele celui în cauză, pentru lovire sau alte violenţe şi distrugere. S-au efectuat cercetări, părţile s-au împăcat. S-a dispus neînceperea urmăririi penale. Activităţile de cercetare penală s-au efectuat sub supravegherea şi coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari", a transmis Poliţia Dâmboviţa.