Elan Scwartzenberg promite PROCESE împotriva 'călăilor' săi

Omul de afaceri Elan Scwartzeberg promite că nu îi va uita pe cei care i-au făcut viața un calvar. Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a scăpat, marți, definitiv de mandatul de arestare preventivă în lipsă și de urmărire internațională după ce procurorul DNA a anunțat la termenul de la Curtea de Apel București că își retrage contestația depusă.

„Am fost pus sub urmărire pentru o presupusă complicitate cu fostul primar al Constanței, Radu Mazăre. Trei judecători ÎCCJ au refuzat arestarea lui Radu Mazăre în 2014 și alți trei, tot de la ÎCCJ, l-au achitat în iunie 2018. Eu, deși acuzat de coparticipare la fapta lui Mazăre, am fost trimis în judecată separat, ceea ce este total neobișnuit în practica judiciară. Am fost citat contrar oricăror legi la o adresă inexistentă, și, ulterior subiect al unui mandat de arestare emis ilegal, care, culmea tupeului, a fost menținut inclusiv un an după achitarea dată de ÎCCJ. În cele din urmă am fost acuzat că am fost complice la o faptă inexistentă …negru pe alb și fără echivoc. (...)Strict pentru acest fapt nu am să-i iert toată viața pe cei responsabili. Mulțumesc avocatului Florin Cojocaru pentru tenacitatea și profesionalismul lui în acest dosar. Las în sarcina lui orice demersuri juridice compensatorii la adresa celor vinovați. Eu nu cred în judecată divină, și nici în satisfacții morale sau financiare obținute prin justiție la adresa acestor CĂLĂI", a declarat Elan Scwartzenberg pentru Q Magazine.