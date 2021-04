Elena Băsescu, ANGAJATĂ la Parlamentul României - Încasează MII de lei pe lună, dar parlamentarii jură că nu le e colegă

A candidat pentru un loc în Parlamentul României, însă asta nu a împiedicat-o să lucreze în instituție. Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu, s-a angajat la Parlament, acolo unde încasează un salariu frumușel. Mulți parlamentari spun însă că nu aveau idee că sunt colegi cu ea.

Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu s-a angajat de patru luni consilier la Comisia de Afaceri Europene de la Camera Deputaților.

Totuși, puțini sunt cei care pot spune că au văzut-o la față în această perioadă și știu exact cu ce se ocupa EBa. Parlamentarii comisiei habar n-aveau că au o colegă atât de importantă.

"Nu am văzut-o niciodată, de aceea nici nu știam că lucrează în cadrul Parlamentului României în cadrul acestei comisii", a declarat deputatul PNL Călin Bota.

Nici deputatul USR Mihai Polițeanu nu cunoștea acest detaliu.

"E prima datâ când aud lucrul acesta. De când e? N-am văzut-o niciodată", a mărturisit Polițeanu.

Vreme de trei zile am căutat-o pe fata cea mică a fostului președinte pe holurile Parlamentului. Am bătut la uși, am întrebat și personalul angajat, iar rezultatul a întârziat să apară, scrie Antena 3.