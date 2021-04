Rareș Bogdan îl somează public pe Raed Arafat: 'M-am cam săturat. Nimeni nu e de neînlocuit. Să se prezinte luni cu un raport'

Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, se arată indignat de situația de la Spitalul Foișor din București.

„N-am înțeles de ce nu au ajuns salvări. Știu că sunt 1000 de apeluri la salvare în București. Dar nu înțeleg de ce nu erau în curtea spitalului la Foișor și de ce au fost scoși oameni în brațe sau pe targă la ora 23:00 noaptea la 6 grade... Eu am văzut multe la viața mea. Am fost la multe proteste (Roșia Montană, OUG 13, 10 august) și îi înțeleg pe cei care ies în stradă. Au tot dreptul să fie în stradă. Au tot dreptul să protesteze. Asta înseamnă că democrația funcționează, că este vie! Dar lucrurile nu rămân așa. Cel puțin din punctul meu de vedere... Eu am fost destul de tăcut în ultimele săptămâni și luni și mi-am văzut de activitatea mea de europarlamentar.

Dar simt că lucrurile o iau razna. Sunt unul dintre cei care au contribuit ca această coaliție să ajungă putere, și am contribuit într-un mod destul de serios spun eu, am tot dreptul să cer răspunsuri. Și nu știu ce vor face colegii mei, dar eu vă spun din start că cer ca domnul Raed Arafat, de care sincer m-am cam săturat... Cred că în țara asta mai există și oameni care să dea răspunsuri! Nu există oameni de neînlocuit, asta ca să fie lucrurile extrem de clare... Oamenii aceştia trebuie să dea răspunsuri.

Raed Arafat trebuie să dea răspunsuri în fața lui Lucian Bode, Florin Cîțu și în fața noastră, ca lideri ai coaliției.

Raed Arafat nu stă la putere pentru că e Raed Arafat. Stă pentru că USR-PLUS, PNL și UDMR îl ține la putere. Ca să fie lucrurile clare! Nu poate să țină capul plecat și să se ascundă, cel puțin de mine.

Trebuie să vină în fața coaliției, unde eu sunt prim-vicepreședinte al principalului partid, și să-mi dea răspunsuri.

Cu mine nu se va juca! Așa cum am ieșit în stradă în urmă cu 9 ani, de data aceasta ies în stradă dacă e cazul, dar deocamdată o fac în calitate de lider politic responsabil, așa îi spun acum lui Raed: dă-mi răspunsuri! Nu mai merge. Nu știu ce-i cere Lucian sau Florin. Trebuie să se prezinte luni cu un raport clar. Lucrurile nu mai merg așa. Eu nu vreau ca PNL să ajungă coboare în ochii alegătorilor”, a spus Rareș Bogdan la România TV.

Aproximativ 100 de pacienţi ai spitalului „Foişor” au fost transferaţi începând de vineri seară la alte unităţi medicale sau au fost externaţi ca urmare a deciziei de a fi transformat în unitate sanitară COVID, ceea ce a provocat şi critici, dar şi proteste la poarta unităţii medicale.

Decizia transformării Spitalului Foişor într-unul COVID a fost soluţia identificată de DSU şi avizată de Ministerul Sănătăţii în cursul zilei de vineri, pentru că avea 26 de locuri la ATI, 6 medici şi doar 3 pacienţi, iar sarcina transferării celor internaţi revine DSU, confomr precizărilor MS care s-a referit la „situaţia regretabilă” creată la Spitalul Foişor.