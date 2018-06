Elena Udrea nu se întoarce din Costa Rica: și-a anunțat deja planul, în cazul unei condamnări definitive

Elena Udrea a fost condamnată de ICCJ la 6 ani de închisoare cu executare, sentința fiind definitivă. Udrea a transmis mai multe mesaje prin care a lăsat să se înțeleagă că în cazul unei condamnări nu are de gând să revină în țară pentru a-și executa pedeapsa.

Citește și: DEFINTIV: Elena Udrea,condamnată la 6 ani de închisoare

”Eu nu aș vrea să ajung să îl citez pe Țuțea, care spunea: cât de prost că am fost să sufăr 13 ani în pușcărie pentru un popor de idioți”, a fost cea mai categorică declarație a Elenei Udrea.

Udrea a continuat și a explicat că tot dosarul ”Gala Bute” este o execuție.

” N-aș vrea să cred că pentru niște oameni care, doar că sunt plini de frustrări și că nu au reușit în viață, eu să ajung să fac pușcărie nevinovată să fiu. Am fost unul dintre cei mai buni miniștri pe care i-a avut această țară. Nimeni nu ar fi putut să facă Gala Bute. Eu nu vreau să le fac pe plac judecătorilor. Eu nu am de gând să spun că nu știam de Gala Bute doar ca să mă apăr în fața unei instanțe croite să mă execute. Nu! Eu am fost un ministru bun, care s-a implicat. Am făcut lucruri pe care mi le asum. Unde am încălcat legea? Că a boxat Bute în România?”, a spus Udrea.

Udrea a mai precizat că se întoarce în țară doar dacă nu va fi condamnată.

„Eu mă pot întoarce oricând, doar dacă motivele pentru care mi-a fost acordat refugiul dispar. Adică dacă în România am vedea că tot cei care au făcut aceste abuzuri sunt trași la răspundere, oamenii care le fac sunt înlocuiți din funcții, atunci aș putea să am un motiv să spun instanțelor de aici că au dispărut aceste motive, să am și dovezi și atunci pot să părăsesc acest teritoriu. Evident că eu asta îmi doresc să fac”, a spus Elena Udrea.