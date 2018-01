Elena Udrea numește 2 jurnaliști care ar scrie la comanda lui Florian Coldea: Au decis că voi fi CONDAMNATĂ

Elena Udrea are o nouă ieșire explozivă. Ea susține că jurnaliștii Ioana Ene Dogioiu și Dan Tapalagă ar scrie la ordinul fostul prim-adjunct al SRI, Florin Coldea, iar ultima informație lansată de Coldea în spațiul public este o promisiune că Elena Udrea va fi condamnată în acest an.

”De regula, nu imi pierd vremea sa ii citesc pe Dogioiu, Tapalaga si ceilalti pentru ca ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului. Dar tocmai de aceea, cand vrei sa stii ce parere are Coldea despre un subiect, te uiti la ce scriu ei.

Dupa ultimele mele postari, constat ca pe Coldea l-au lasat nervii si a inceput “sa dea din casa”. Ne spune azi, via Dogioiu, cum ca eu voi fi condamnata anul acesta!!!! Serios??? De unde stie Coldea ce se va intampla intr-un apel care abia a inceput??? A vorbit el cu judecatorii de la ICCJ? Sau l-a pus sa vorbeasca pe Dumbrava, cel care coordoneaza “campul tactic” din justitie?! Cum e posibil sa se stie rezultatul unui proces inainte de terminarea lui, altfel decat prin aceea ca sentintele sunt deja scrise de unii de la sri si date judecatorilor care doar se prefac ca mai judeca? Ce incredere sa am eu in cum se va judeca apelul in Gala Bute, cand deja Coldea anunta decizia???

Imi aminteste aceasta rabufnire a Sistemului de iesirile prostesti, arogante, triumfaliste, ale lui Vantu si Patriciu, inainte de turul doi al prezidentialelor din 2009. Cand au fost siguri ca va castiga Geoana, ambii au iesit sa isi aroge public infrangerea lui Traian Basescu, pornind de la celebrul filmulet cu “palma data copilului”.

Doar ca si-au calculat prost miscarea, Traian Basescu i-a invins pana la urma, chiar cu armele lor!”, scrie Elena Udrea.