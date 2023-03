E. Udrea: 'Justiția abuzivă și ilegală a Statului Paralel l-a omorât pe Rudel Obreja, doar ca să ma bage pe mine în pușcărie!'

Justitia „abuzivă” și „ilegală” l-a „omorât” pe Rudel Obreja, doar ca să „mă bage pe mine în pușcărie”, acuză fostul ministru Elena Udrea.

„Rudel Obreja a fost inmormantat! Justitia abuziva si ilegala a "Statului Paralel" l-a omorat doar ca sa ma bage pe mine in puscarie. A fost reincarcerat pe data de 7 aprilie 2022, pentru ca ICCJ a refuzat sa aplice decizia numarul 685/2018 a CCR si a respins astfel rejudecarea legala a dosarului Gala Bute”, a acuzat vineri Elena Udrea, pe pagina ei de Facebook.

Fostul ministru solicită ÎCCJ să „corecteze abuzul grav facut” în dosarul Gala Bute. „Cei care aplicasera aceasta decizie in toate cazurile similare, în cazul meu si a lui Rudel Obreja au incalcat-o. Astfel am ramas cu o condamnare abuziva, nelegala, data in anul 2018 de niste judecatori "pusi cu mana" si dovediti ca facand parte din "Statul Paralel", condus de binomul Coldea-Kovesi.

ICCJ are ocazia sa corecteze abuzul grav facut in dosarul "Gala Bute" care a dus la moartea campionului Rudel Obreja si, de asemenea, sa repuna Constitutia si drepturile fundamentale ale omului pe locul de frunte pe care trebuie sa le ocupe in orice stat de drept adevarat. Luni, 20 martie, ICCJ judeca contestatia la executare pe care am formulat-o inca din luna mai a anului trecut. Atunci am cerut sa se constate ca executam o pedeapsa ilegala cu incalcarea Constitutiei, a drepturilor fundamentale( CEDO si CJUE) si a dreptului intern si, deci, ca suntem in penitenciar in mod abuziv.

Mai este o sansa pentru a fi restabilita DREPTATEA insa, din pacate pentru RUDEL OBREJA, dupa moartea sa”, a concluzionat Elena Udrea, pe Facebook.

Context

Fostul pugilist Rudel Obreja a murit la vârsta de 57 de ani, conform unui anunț făcut de familie. Rudel Obreja a fost diagnosticat cu cancer.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în Dosarul „Gala Bute”. Ulterior, el a fost eliberat pentru a primi tratament.

În dosarul ”Gala Bute” a fost condamnată și Elena Udrea, ministru al turismului în perioada aceea.

Elena Udrea a reacționat pe rețelele de socializare imediat după ce a aflat de moartea lui Rudel Obreja și a transmis un mesaj emoționant.