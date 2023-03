Elena Udrea, mesaj dur după moartea lui Rudel Obreja: `A plătit cu libertatea și acum chiar cu viața`

”A murit Rudel Obreja!

Dupa o luna a inceput sa se simta rau, insa doctorul de la Jilava nu l-a luat in serios si inca doua luni a fost tinut in penitenciar cu diagnostice si tratamente gresite.

Dupa patru luni, in sfarsit au acceptat sa il trimita la spitalul Fundeni, unde i s-a descoperit un cancer la pancreas. Din pacate era prea tarziu, boala fiind in faza terminala.

Rudel Obreja a fost condamnat pe nedrept in dosarul “Gala Bute”, doar pentru ca a fost un om demn, cu onoare, un om cinstit care nu a acceptat sa faca jocurile procurorului lui Kovesi si nu a cedat presiunilor si santajului acestuia. Se incerca, prin orice mijloace, sa se obtina delatiuni la adresa mea. Desi a denuntat toate acestea public si in fata judecătorilor inca din anul 2015, nimic nu a contat.

Rudel Obreja nu a avut nicio vina. A iubit sportul, a iubit boxul, a fost un patriot. Si-a dorit sa il aduca pe Bute sa boxeze in Romania, in fata concetatenilor lui, fiind in asentimentul milioanelor de romani care voiau atunci sa il vada boxand si aparandu-si sansele in fata, si cu sprijinul lor. Din pacate, pentru aceasta dorinta si pentru patriotismul lui, a platit cu libertatea si acum chiar cu viata.