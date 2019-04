Emil Constantinescu iese la rampă - Fostul președinte vorbește despre pericolul care pândește UE

Fostul președinte al României Emil Cosntantinescu a declarat, luni, că Uniunea Europeană este în pericol de a se birocratiza, iar pentru ca aceasta să se revigoreze ar trebui un proiect politic vizionar, adaptat provocărilor din prezent.

„Din nou Uniunea Europeană este pândită de pericolul birocratizării și dacă în Europa centrală și de Sud Est se va realiza un proiect politic vizionar, adaptat marilor provocări ale prezentului, el va restabili nu numai demnitatea noastră intelectuală, dar va contribui la revigorarea Uniunii Europene și la creșterea influenței ei pe plan mondial”, a declarat Emil Constantinescu, la „30 years since the collapse of communism in eastern Europe”, eveniment ce a avut loc în plenul Senatului României, în cadrul Președinției Consiliului UE, conform Mediafax.

Fostul președinte a susținut că la nivel european cultura democrației este amenințată din cauza culturii post-moderniste.

„Cultura democrației este amenințată, la începutul mileniului trei și de dominanta cultură post-modernă, care face inoperant recursul la idealurile părinților fondatori ai Uniunii Europene. Conducătorii politici, ca și simpli cetățeni, par să ignore importanța socială a guvernării prin cumpătare, virtute și moderație, valori morale esențiale. Poate tocmai întoarcerea la aceste valori ar putea fi o sursă de reconstrucție a politicului pe alte baze decât colectivismul impus în comunism sau individualismul egoist din capitalist. Revenirea la valorile morale poate fi o alternativă la atitudinea indiferentă și disprețuitoare față de nevoile și cerințele celor tratați doar ca o masă de votanți sau producători și consumatori de bunuri ori informații”, a afirmat Constantinescu.

Acesta a adăugat că o solidaritate bazată pe idealuri și credință poate fi posibilă în prezent dacă se va restabili demnitatea proiectului european inițiat în urmă cu 30 de ani.

„În cele trei decenii scurse de la Revoluțiile din 1989 fostele state comuniste și-au realizat două interese politice majore, integrarea în NATO și cea europeană. Prima ne garantează independența și securitatea. Cel de-al doilea interes ne oferă protecție economică într-un moment de criză financiară globalizată, dar oricât de mari realizări ar fi acestea, la scara întregii istorii este totuși vorba de interese politice, militare, economice sau sociale, nu de idealuri. Mai este astăzi posibilă o solidaritate bazată pe idealuri și credință? Pentru ca ea să fie posibilă avem nevoie să restabilim demnitatea proiectului intelectual al celor care acum 30 de ani au inițiat un proiect politic propriu, contribuind la lărgirea Europei democratice”, a mai spus Emil Constantinescu.

El a vorbit și de revoluțiile de la 1989, dar și de perioada comunismului.

„Secolul XX a adus o extraordinară libertate pentru toate minoritățile. Ce s-a pierdut este solidaritatea, care este o formă supremă a libertății și fundamentul puterii sociale de care avem nevoie. Nu pleacă numai din înțelegerea dintre oameni, ci din participarea la o operă comună în slujba unui ideal. A iubi nu înseamnă numai a te uita unul la altul, ci a privi împreună în aceeași direcție. În decembrie 1989 tinerii care manifestau împotriva dictaturii comuniste în piața Universității din București nu au cerut nici pâine, nici salarii mai mari. Ei au scandat alegeri libere, libertatea presei, libertatea de a iubi. La miezul nopții, trupele de represiune ale regimului Ceaușescu au intrat cu tancurile în manifestanții neînarmați. Zeci de oameni au fost omorâți, câteva mii au fost arestați și torturați. Ar fi fost și ei omorâți dacă a doua zi cetățenii nu ar fi înconjurat tancurile și sediul puterii comuniste. Dictatorul a fugit și libertatea a fost câștigată. Oamenii au fost dispuși să moară pentru libertate și pentru democrație. Răspunsul privind viitorul libertății și democrației rămâne la alegerea fiecărei generații și în cele din urmă a fiecăruia dintre noi. Până la urmă democrația se naște, se dezvoltă, slăbește și moare în conștiința fiecărui om care alege să fie cetățean liber sau să își predea libertatea și demnitatea unui lider autoritar. Revoluțiile din Europa de Est au fost unele pe care istoria le descrie drept definitorii”, a conchis Constantinescu.