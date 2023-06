Emil Săndoi își încheie contractul cu FRF

Selecţionerul Emil Săndoi a declarat, marţi seară, că şi-a încheiat contractul cu FRF, după meciul tricolorilor mici cu Croaţia, scor 0-0, informează news.ro.

"Un joc încins, parcă am avut puţin de suferit. Am pierdut uşor mingea, dar Fane Târnovanu a făcut un meci foarte bun. Este un nivel foarte ridicat, poate nu am fost pregătiţi....jucători accidentaţi, ritm infernal....Cred că am fost deficitari la posesie. Ca selecţie, nu-mi reproşez nimic...poate o lipsă de inspiraţie cu Spania....Eu termin contractul, acum la final, dar nu cred...nu m-am agăţat de contracte...Sunt fair-play, vreau să stau cu fruntea sus,, cred că avem probleme, la copii, juniori...",a spus Săndoi.

România U21 a încheiat la egalitate marţi seara cu Croaţia U1, scor 0-0, şi a parăsit turneul final al Campionatului European U21 după faza grupelor.