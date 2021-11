Emil Săndoi, supărat în continuare pe arbitrajul din România: Stau şi mă uit, ei se duc bine-mersi şi arbitrează prin Liga Campionilor

Emil Săndoi a continuat să critice arbitrajele din meciurile echipei pe care o antrenează, Chindia Târgovişte, din cauza cărora formaţia din Liga I de fotbal a pierdut numeroase puncte în acest campionat, după cum susţine, conform agerpres.

"Sunt îngrijorat, avem serioase probleme de lot înaintea meciului cu Sepsi. În afara jucătorilor accidentaţi, Baxevanos, Cantave şi Cornel Dinu, avem trei suspendaţi după meciul cu Rapid, mă refer aici la Corbu, Căpuşă şi Neguţ. Greşelile făcute de anumite persoane ne costă şi puncte, şi jucători şi ne transformă în echipa cea mai năpăstuită din campionat'', a declarat Săndoi pe pagina de Facebook a echipei sale.

''Stau şi mă uit, ei se duc bine-mersi şi arbitrează prin Liga Campionilor. În loc să fie concentraţi la meciurile pe care le arbitrează şi în campionatul nostru, să nu facă greşeli, pentru că sunt la un anumit nivel internaţional... Greşelile lor ne mai costă încă trei jucători. Dacă tu greşeşti flagrant în campionatul nostru, după aceea te duci şi arbitrezi în cupele europene. Poate şi Chindia prindea play-off-ul anul trecut, dacă nu erau greşeli, şi ajungea în cupele europene. Nu avem de unde să ştim. De ce unii care greşesc să fie în cupele europene, iar alţii, care muncesc, să nu fie pe nicăieri?'', a continuat Săndoi tirada la adresa arbitrilor din România, după ce echipa sa a fost privată de victorie în etapa trecută, când Rapid a egalat pe final (2-2), dintr-un ofsaid nesemnalizat.''Câte puncte am putut să pierdem pe greşeli de arbitraj ... Este inadmisibil. În fotbal totul se leagă. În momentul în care obţii un rezultat pozitiv, ca moral, ca atmosferă, altele sunt premisele pentru meciurile care urmează. Noi am fost ca la box, ne-a mai dat câte o directă, ne-am ridicat, ne-a mai dat una la ficat, iar ne-am ridicat, ne-a mai dat apoi şi un upercut după aia. Păi aşa la nu ştiu câte meciuri? Noi suntem cei mai fraieri din tot fotbalul românesc?'', a mai spus tehnicianul.Săndoi subliniază că meciul cu Sepsi OSK va fi acum şi mai greu în condiţiile date, deşi echipa sa a avut evoluţii bune în deplasare în ultimele etape: ''Meciul cu Sepsi devine şi mai greu. Vedeţi, în ultimele patru deplasări nu am pierdut şi nici nu am primit vreun gol. Avem două victorii şi două remize (n.r 1-0 cu Mioveni, 2-0 cu UTA, 0-0 cu FC Argeş şi 0-0 cu FC Botoşani). Este un sentiment de frustrare, munceşti 90 de minute ca un sclav pe plantaţie, până la urmă trebuie să vorbim româneşte, tot încercăm să protejăm, să vorbim civilizat, dar la noi în România nu se poate aşa ceva''.''Ne propunem un rezultat pozitiv, aşa cum o facem de fiecare dată. Am arătat că ne putem bate cu oricine, indiferent că este echipa de pe primul loc sau de pe ultimul", a concluzionat Săndoi.Meciul Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - AFC Chindia Târgovişte va avea loc sâmbătă, de la ora 15:00, pe Arena Sepsi OSK, în etapa a 17-a a Ligii I.