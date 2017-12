Rapperul Eminem este primul artist din istoria Billboard 200 care are opt albume consecutive ce au debutat pe primul loc în clasament, după ce „Revival”, lansat pe 15 decembrie, a fost vândut în 267.000 de unităţi. Potrivit Nielsen Music, din totalul unităţilor vândute, 197.000 au reprezentat copii fizice ale albumului.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de descărcări sunt egale cu un album).

Celelalte şapte albume ale lui Eminem care au debutat pe primul loc în top sunt: „The Marshall Mathers LP” (2013), „Recovery” (2010), „Relapse” (2009), compilaţia „Curtain Call: The Hits” (2005), „Encore” (2004), „The Eminem Show” (2002) şi „The Marshall Mathers LP” (2000).

Singurul care nu a ajuns în această poziţie a clasamentului este „The Slim Shady”, lansat în 1999, care a debutat pe locul al doilea. Doar Jay Z, The Beatles şi The Rolling Stones au mai avut opt albume care au debutat pe primul loc în clasament, însă neconsecutiv. Jay Z a debutat pe primul loc în Billboard 200 cu albume de la „Vol. 2… Hard Knock Life” (1998) până la cel mai recent disc lansat, „4:44”. Între fruntaşele topului s-au numărat şi discurile realizate în colaborare cu diverşi artişti, precum „Watch the Throne”, cu Kanye West; „MTV Ultimate Mash-Ups Presents: Collision Course”, cu Linkin Park; şi „Unfinished Business”, cu R. Kelly.

The Beatles a avut opt albume consecutive clasate pe primul loc în top, însă niciunul nu a debutat pe această poziţie. Între anii 1965 şi 1968, trupa britanică a ajuns pe primul loc cu „Beatles IV”, „Help!”, „Rubber Soul”, „Yesterday and Today”, „Revolver”, „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, „Magical Mystery Tour” şi „The White Album”.

Grupul deţine recordul de 19 albume ajunse pe primul loc în top. The Rolling Stones a avut, între 1971 şi 1981, opt albume de studio care au ajuns pe primul loc - de la „Sticky Fingers” (1971) până la „Tattoo You” (1981). Primul album care a debutat pe primul loc în Billboard 200 a fost „Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy” al lui Elton John, lansat în 1975. Billboard a început să folosească monitorizarea electronică a Nielsen Music în 1991, conform news.ro.