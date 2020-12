Eminem i-a cerut scuze Rihannei după 10 ani de la piesa în care îi lua apărarea lui Chris Brown, care a agresat-o pe cântăreață. Gestul a fost făcut tot printr-o piesă, „Zeus”, anunță MEDIAFAX.

Lui Eminem i-au trebuit ani întregi să îşi ceară scuze faţă de Rihanna, după ce, într-o piesă din 2011, i-a luat apărarea lui Chris Brown, care a bătut-o pe cântăreaţă.

La 9 ani distanţă, Eminem a făcut o altă piesă, „Zeus”, în semn de iertare. „Iartă-mă, din toată inima pentru acea piesă. Îmi pare rău Ri. Nu trebuia să-ţi creeze durere. În orice caz, a fost greşit din partea mea”, a spus rapperul.

Violenţa lui Chris Brown a ţinut multă vreme prima pagină a presei din 2009, ceea ce a fost o dovadă a faptului că violenţa domestică nu ţine cont de statutul social sau de notorietatea personajelor implicate.

La câțiva ani după acest moment, Eminem chiar a avut o piesă împreună cu Rihanna, „Love the Way you Lie”, însă rapperul abia acum a ieşit cu nişte scuze pe măsura versurilor pe care le-a scos în 2011.

Eminem şi-a pus piesa pe Youtube, însă a blocat comentariile. Piesa „Zeus” este parte din noul său album, „Music to Be Murdered by, Side B”.