Emoții la europarlamentare: ÎCCJ respinge plângerea PMP despre BEC, ultima carte se joacă la CCR

Instanța supremă a respins, joi, ca nefondată, contestația formulată de PMP împotriva procesului verbal de constituire a Biroului Electoral Central, decizia fiind definitivă. Ultimul cuvânt îl va avea Curtea Constituțională.

PMP acuză faptul că deși a trecut pragul electoral la alegerile europarlamentare din 2014 și a obținut mandate la Bruxelles, totuși nu face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 2019, în timp ce alte patru partide (Pro România, PRODEMO, PPU și PLUS) au fost acceptate în BEC chiar dacă nu au participat la alegeri.

Cum s-a ajuns în această situație?

Europarlamentarii PMP Siegfried Muresan si Cristian Preda au plecat la PNL și PLUS și astfel, PMP a rămas partid fără reprezentare în Parlamentul European la momentul alegerii componenței BEC.

In schimb, alte partide au fost considerate cu reprezentare in PE pentru ca au transferat europarlamentari: Pro Romania l-a luat pe Laurentiu Rebega, PRODEMO pe Catalin Ivan, PPU pe Maria Grapini, iar PLUS pe Cristian Preda.

De altfel, și ALDE a preluat europarlamentari aleși pe listele liberalilor in 2014 - Norica Nicolai, Renate Weber.

În același timp, ÎCCJ a admis solicitarea PMP de sesizare a Curții Constituționale pe tema neconstituționalității articolului de lege care spune că din BEC fac parte partidele care au membri in Parlamentul European.

(...) În termen de 24 de ore de la alegerea președintelui Biroului Electoral Central, în componența Biroului Electoral Central intră președintele și vicepreședinții Autorității Electorale Permanente, precum și câte un reprezentant al fiecărui partid politic și al fiecărei organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European. Autoritatea Electorală Permanentă comunică președintelui Biroului Electoral Central, de îndată ce a fost ales, lista partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au membri în Parlamentul European. - Art.24, alin.4 din Legea 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Dacă CCR admite sesizarea, atunci trebuie refăcută componența BEC. PMP spune că vor fi invalidate toate deciziile actualului BEC.

