„Emoții în farfurie” – cartea de psihologie alimentară care abordează relația dintre ceea ce (nu vrem să) simțim și modul cum mâncăm

În luna octombrie, autoarea româncă va prezenta volumul în mai multe orașe din țară, în cadrul unor evenimente de lansare organizate în orașele Timișoara (3 octombrie), București (10 octombrie), Brașov (17 octombrie), Târgu Mureș (19 octombrie), Cluj (24 octombrie) și Oradea (26 octombrie).

Ceea ce respingem, perpetuăm, spune psihoterapeuta și autoarea cărții recent publicate la Editura Trei, în colecția „Psihologia pentru toți”, Emoții în farfurie. Ancuța Coman-Boldișteanu le oferă cititorilor nu doar o lectură instructivă, presărată în egală măsură cu relatări și exemple din cabinetul de terapie, dar și cu explicații psihologice despre mecanismele de adaptare care stau la baza comportamentelor alimentare disfuncționale.

Ea expune, de asemenea, și propria experiență trăită în lupta cu kilogramele în plus și schimbările abordate, atât prin alimentație și sport, dar mai ales printr-un amplu proces terapeutic de lucru cu sine și de vindecare. Transformând astfel „Emoții în farfurie” într-un instrument viu și practic de autocunoaștere. „M-am luptat cu kilogramele în plus mulți ani. Așa am simțit-o de foarte multe ori, ca pe o luptă. (...) Știam regulile, ce am de făcut, și tot jucându-mă așa cu mine, într-un joc în care doar eu câștigam și pierdeam de fiecare dată, îmi ofeream ceva familiar: să fiu într-o constantă preocupare. Acum ceva timp aș fi spus că e surprinzătoare această parte a firii noastre: să ne ocupăm de ceva pentru a evita să ne uităm la altceva care este perceput ca fiind mult mai dureros. (...) Realitatea este că nu mâncarea în sine este un subiect încărcat, ci emoțiile, trăirile și experiențele atașate ei”, explică autoarea.