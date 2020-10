Emyr Humphreys, prolific scriitor galez considerat „gigant al culturii secolului 20”, a murit la vârsta de 101 ani

Emyr Humphreys, prolific scriitor şi dramaturg galez considerat „gigant al culturii secolului 20” de unul dintre biografii lui, a murit la vârsta de 101 ani, informează BBC, potrivit News.ro

Humphreys a scris peste 20 de romane înainte de a se retrage din activitate la vârsta de 90 de ani. El a murit în Llanfairpwll (Anglesey).

Primul lui roman, „The Little Kingdom”, a fost publicat în 1946, după ce scriitorul Graham Greene l-a convins să încerce să scrie.

Născut în 1919, în Prestatyn (Denbighshire), s-a mutat împreună cu familia în Trelawnyd (Flintshire), unde tatăl lui, care fusese rănit pe când lupta în Franţa în Primul Război Mondial, a primit un post de profesor.

Pasionat de lectură, a început să scrie poezie când încă se afla în şcoală. A devenit interesat de politică în a doua jumătate a anilor 1930, iar în 1943 s-a mutat la Londra. A lucrat în tabere de refugiaţi din Egipt şi Italia, iar în timpul războiului, unele dintre poemele lui au fost publicate în revista Spectator, în perioada în care Greene era director literar al publicaţiei.

În acelaşi an cu debutul literar, el s-a căsătorit cu Elinor Myfanwy Jones, cu care a avut patru copii.

A fost profesor de liceu şi a continuat să scrie. În 1953, a primit premiul Somerset Maugham pentru romanul „Hear and Forgive”. Banii obţinuţi trebuiau folosiţi pentru călătorii în străinătate, astfel că familia Humphreys a plecat în Austria.

În 1955, el s-a alăturat departamentului de teatru al BBC din Cardiff, unde a lucrat timp de un deceniu. În acest timp, a tradus mai multe piese în galeză şi a colaborat cu numeroşi actori faimoşi, precum Hugh Griffith, Sian Phillips şi Peter O'Toole.

Între timp, i-a fost publicată piesa de teatru „A Toy Epic”, considerată „un model strălucit de modernism literar galez”.

Emyr Humphreys a devenit apoi scriitor cu normă întreagă. Pe lângă romane şi poezie, a scris pentru televiziune şi deseori a colaborat cu Sion, unul dintre fiii lui, producător şi regizor.

În 1992, a fost recompensat cu premiul Wales Book of the Year pentru „Bonds of Attachment”. A câştigat din nou premiul în 1999, pentru „A Gift of a Daughter”. Contribuţia sa la literatură a fost recunoscută şi de Gorsedd of Bards.

Profesorul M Wynn Thomas de la Universitatea Swansea a spus că prietenul său apropiat a fost „un gigant al culturii secolului 20 în Ţara Galilor” şi un romancier de talie internaţională.

„Decesul lui la vârsta de 101 ani marchează sfârşitul unei ere a eroilor culturali galezi angajaţi care data de la începutul secolului trecut”, a mai afirmat Thomas.