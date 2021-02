Episcopul Ignatie al Hușilor: Dumnezeu ne-a creat inegali, diferiți. Aceasta este frumusețea

În predica sa de duminică, referitoare la Pilda Talanților, Episcopul Ignatie al Hușilor a adus un elogiu lucrării lui Dumnezeu care a împărțit oamenilor în mod inegal și diferit darurile Sale, informează Basilica.ro.

„Dumnezeu ne spune că a fi inegal în ceea ce privește darurile nu este un indiciu de nedreptate sau de distribuție greșită a acestora, ci un impuls. Inegalitatea darurilor ar trebui să ducă întotdeauna la lucrare, la creativitate. Dumnezeu a împărțit în mod inegal darurile Sale tocmai pentru ca să realizăm că suntem ființe complementare. Ne completăm unii pe alții”, as subliniat PS Ignatie.

Părintele episcop atrage atenția că, din nefericire, noi suntem, întotdeauna, cu ochii ațintiți înspre darurile și talanții semenilor noștri, neglijând ceea ce Dumnezeu a așezat în inima noastră.

În omilia sa, ierarhul a semnalat că este păcat nu numai atunci când facem răul și suntem ingrați și nerecunoscători, ci și atunci când nu facem binele pe care am fi avut șansa de a-l pune în lucrare.

El a semnalat că „orice fel de luptă pentru egalitate instaurează violența și o stare de frică distructivă”. „Avem cel puțin două exemple, în istoria umanității, prin care s-a încercat instaurarea unei egalități cu orice preț: comunismul și fascismul”.

„Dumnezeu ne-a creat inegali”, a reiterat PS Ignatie.

„Suntem atât de diferiți unul față de celălalt, însă aceasta este frumusețea: inegalitatea atrage după sine creativitate și frumusețe”.

„Cât de frumos este ca cel care, de pildă, nu are darul de a cânta să se bucure de cel căruia Dumnezeu i-a dat această capacitate. Altul nu are darul de a vorbi, însă are darul de a sluji pe aproapele său, și are șansa de a-l asculta pe cel ce are darul elocinței”.

„Toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat în această lume sunt pentru a ne bucura unii de ceilalți”.

PS Ignatie a slujit duminică, 07 februarie 2021, în Catedrala Episcopală din Huși.