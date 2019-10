Șerban Nicolae, analiză dură la audierea candidatului PNL pentru Interne: Sunt fraze halucinante în programul de guvernare

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat marti, la audierea din comisiile parlamentare a ministrului propus de PNL la Interne, Marcel Vela, ca la acest capitol programul de guvernare prevede „fraze halucinante”.

„Programul de guvernare contine fraze halucinante. Scrie ca jandarmeria si politia trebuie sa redevina institutii aflate in slujba cetateanului, ca si cum acum nu ar fi, or asta ar insemna ca trebuia decretata starea de urgenta. Mai spuneti despre desecretizare (documentele MAI despre 10 august), oricat de mare ar fi tentatia catre politicianism, daca e dosar la Parchet, desecretizarea impiedica sau deterioreaza ancheta penala, poate pune in pericol bunul mers al justitiei. Iertati-ma, incercati sa scapati de lozinci”, a zis Nicolae, care a menționat că a fost „blând” în aprecieri.