Eroul meciului cu Norvegia, prima reacţie după ce a adus României un punct în drumul pentru Euro 2020: 'O senzaţie de nedescris. Nu-mi venea să cred'

Claudiu Keşeru a declarat, vineri seară, după remiza obţinută de naţionala României în meciul cu Norvegia, scor 2-2, din preliminariile Euro-2020, că el şi colegii săi au refuzat să plece învinşi de la Oslo.

“O senzaţie de nedescris. Nu-mi venea să cred, erau atâtea gânduri în mintea mea… Merită orice efort posibil senzaţia de după egalare. E puţin frustrant, nu mi s-a părut că eram inferiori încât să pierdem 2-0. E bine că am arătat încă o dată cât caracter are acest lot condus de acest antrenor care inspiră. În viaţă există o balanţă, n-a fost să intre cu Suedia, s-a întâmplat astăzi. Am refuzat să plecăm învinşi de aici. Am dat dovadă de mult abnegaţie, de mult curaj, nonşalanţă la un moment dat. A fost o prestaţie solidă, după aceea am luat golurile, însă apoi a fost o reacţie incredibilă a întregului lot”, a spus Keşeru la Pro TV, potrivit news.ro.

România a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-0), meciul disputat, vineri, la Oslo, cu Norvegia, în etapa a treia a Grupei F a preliminariilor Campionatului European din 2020. Au marcat: Elyounoussi '56, Odegaard '70 / Keşeru '76, '90+2.

Următorul meci al României va fi, luni, de la ora 21.45, în deplasare, cu Malta.