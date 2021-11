Este politica americană suficient de divizabilă pentru a face din cripto o problemă partizană?

Pe măsură ce legitimitatea percepută a tehnologiei blockchain crește, politicienii din Statele Unite au arătat un interes din ce în ce mai mare pentru a transforma această tehnologie non-partizană într-un subiect de diviziune politică.

Vorbind vineri prin video unei audiențe de la Bloomberg New Economy Forum din Singapore, fostul candidat la președinție Hillary Clinton a spus că, deși criptomonedele sunt o tehnologie „interesantă”, ele au și puterea de a submina dolarul american și de a destabiliza națiunile – „poate începând cu mici, dar merg mult mai mari.” Deși nu mai este liderul Partidului Democrat, sentimentul lui Clinton față de cripto seamănă cu cel al democratului și senatorului Elizabeth Warren, care a criticat adesea piața cripto în timpul audierilor comisiei, conform cointelegraph.com

Comentariile lui Clinton au venit în timp ce discuta despre președintele rus Vladimir Putin, pe care l-a acuzat că se află în spatele unei campanii de dezinformare și război cibernetic – se pare că se referă și la atacurile ransomware și la unele dintre plățile cripto asociate acestora. În timp ce intențiile fostului candidat la președinție sunt necunoscute, o voce democrată proeminentă precum Clinton care conectează în continuare Rusia la un instrument financiar aparent apolitic precum cripto poate avea potențialul de a provoca daune în rândul parlamentarilor americani care încearcă să adopte politici de ambele părți ale culoarului.

Politica de partid din Statele Unite este, uneori, comic dezbinătoare. De exemplu, mulți alegători republicani și-au distrus proprietățile – pantofii Nike și aparatele de preparare Keurig, pentru a numi câteva – după ce parlamentarii au vorbit împotriva fostului fundaș al NFL, Colin Kaepernick, care a îngenuncheat în timpul imnului național al SUA. Întreaga discuție despre măști și vaccinuri în SUA este adesea încadrată nu ca o chestiune științifică, ci una de „libertate”, în mare măsură alimentată de postările pe rețelele de socializare și declarațiile purtatoarelor conservatoare.

Fostul președinte Bill Clinton a vorbit la conferința Ripple's Swell din 2018, spunând că „permutările și posibilitățile” blockchain-ului erau „uimitor de grozave”, dar el nu mai avea mandat de aproximativ 17 ani când a făcut aceste declarații. Când o figură democrată mai actuală precum Hillary Clinton vorbește împotriva cripto, ar putea afecta modul în care este tratată problema de către parlamentarii în funcție acum?

New laws cannot put the thumb on the scales for a specific digital asset or against the industry as a whole, and MUST enable responsible innovation. Will work with my colleagues to create a balanced framework that gets this right.