Estonia se pune la adăpost: Închide un important punct de trecere a frontierei cu Rusia

Autoritățile din Estonia au decis să închidă un important punct de trecere a frontierei cu Rusia. Măsură se aplică din această seară. Punctul va fi închis doar pe parcursul nopților, scrie mediafax.

Punctul de trecere Narva-1 se va închide în fiecare noapte între orele locale 23:00 și 7:00, a anunțat radiodifuzorul ERR, potrivit Sky News.

Trecerea leagă cele două țări pe pod peste râul Narva. Dacă pe pod sunt persoane la ora 23.00, acestea vor fi lăsate să treacă, anunță estonienii.

Decizia a fost luată deoarece Estonia se confruntă cu o creștere a numărului de migranți și solicitanți de azil.

⚡️ Estonia begins to close border crossing https://t.co/cldTs95HtQ with Russia for night. Estonia started to close the Narva-1 border crossing with Russia from 11 p.m. to 7 a.m. local time, the Estonian public broadcaster ERR reported on May 1.