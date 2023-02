Eugen Neagoe (Universitatea Craiova) vrea cu FCSB acelaşi rezultat din meciul cu CFR Cluj

"Nu ştiu dacă va fi dificil sau simplu pentru noi, dar cu siguranţă este un joc foarte important. Ştiţi foarte bine rivalitatea care există între cele două formaţii. Eu am crescut cu această rivalitate cu echipele din Bucureşti. Sunt convins că duminică băieţii sunt capabili să facă un joc frumos şi să obţină un rezultat important pentru noi, şi mă refer la cele trei puncte, pentru că sunt foarte importante pentru noi. Ne interesează mai puţin ce îşi doreşte adversarul, noi ne dorim ca evoluţia noastră să fie foarte bună, să continuăm evoluţia bună pe care am avut-o în etapa trecută cu CFR Cluj şi bineînţeles că mi-aş dori acelaşi rezultat. Ştiu că întâlnim o echipă valoroasă, dar şi noi avem jucători valoroşi foarte talentaţi", a declarat Neagoe.Tehnicianul spune că formaţia sa trebuie să fie foarte atentă pe plan defensiv, pentru că o echipă care îşi doreşte să câştige campionatul trebuie să aibă o apărare foarte bună."În primul rând nu aş vrea să primim gol şi să marcăm gol. Asta nu înseamnă că nu ne dorim să jucăm spectaculos. Ne dorim să jucăm spectaculos, dar, în acelaşi timp, o echipă valoroasă care poate câştiga campionatul trebuie să aibă şi o apărare foarte bună. Şi aici nu vorbim doar de fundaşi, ci de toată echipa. Am discutat multe dintre aspectele cu care ne vom întâlni duminică seara, băieţii au înţeles şi vom pune lucrurile la punct. Ne dorim să fie un joc spectaculos, sper că noi să fim cei care ne vom bucura la finalul jocului. Cei de la FCSB au jucători cu talie, cu experienţă, şi nu vreau să ne prindă nepregătiţi. Băieţii trebuie să ştie absolut totul despre adversari. Are mai puţină importanţă dacă va juca Omrani sau Compagno în acest moment, mă interesează doar jucătorii noştri, să fie bine, să fie sănătoşi la ora jocului. Sper să fim în condiţii optime pentru acest joc, mai puţină importanţă are cine va juca la ei. FCSB are în componenţă jucători foarte valoroşi, important este ce vom face noi", a completat antrenorul.El şi-a reamintit de partida câştigată în faţa FCSB pe când antrena Universitatea Cluj, precizând că bucureştenii au anumite probleme."Cu siguranţă îşi vor dori să înceapă şi partida de duminică la fel cum au început-o şi pe cea de la CFR Cluj, dar vom fi pregătiţi. Nu toate jocurile le-au început atât de hotărâţi. Dar, încă o dată, FCSB are jucători buni, chiar dacă au problemele lor cu momente bune şi unele mai puţin bune. Trebuie să tratăm orice meci cu mare responsabilitate, pentru că reprezentăm un club uriaş. Această emblemă este foarte grea, tricoul Universităţii este foarte greu, iar băieţii ştiu acest lucru şi trebuie să ne ridicăm la nivelul suporterilor noştri. Când eram la 'U' Cluj am câştigat împotriva lor şi o puteam face şi mai clar. Sunt o echipă cu jucători valoroşi, dar au şi problemele lor", a mai spus Eugen Neagoe.Neagoe consideră că odată cu revenirea lui Ştefan Baiaram, ar fi ca şi cum Universitatea Craiova ar transfera un jucător valoros: "Am discutat cu patronul clubului. Dacă vom avea posibilitatea să aducem un jucător valoros, vom hotărî, pentru că avem nevoie în acest moment. Dar în acest moment cel mai important este să se refacă cât mai rapid Baiaram, ar fi ca şi cum aduce un jucător nou. El se antrenează în acest moment cu echipa, dar nu este 100%, nu ne putem baza pe el la partida cu FCSB, dar etapele următoare va apărea, nu ştiu când însă".Universitatea Craiova va întâlni formaţia FCSB, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-o partidă din cadrul etapei a 26-a a Superligii.