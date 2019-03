Eugen Tomac: 'Şi eu vreau ca Liviu Dragnea să plece şi eu vreau ca Dăncilă să plece'

PMP intenţionează să iniţieze o moţiune simplă pe Transporturi, a anunţat, vineri, preşedintele partidului, Eugen Tomac, care a afirmat că şi el se alătură protestului pentru lipsa de autostrăzi, potrivit agerpres.ro.

Citește și: A ieșit la iveală! Cine o susține pe fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi

El a spus, totodată, că PSD este principalul vinovat că bucureştenii nu au o şosea de centură.

"În ton cu modul în care au înţeles foarte mulţi dintre românii liberi să se exprime astăzi, spun că şi eu îmi doresc să avem autostradă până la Suceava sau până la Iaşi şi eu îmi doresc să ajung în două ore până la Braşov şi eu mi-aş dori foarte mult să pot ajunge până în inima Transilvaniei, la Cluj, pe o autostradă care să lege Capitala de Ardeal şi eu cred că până la Sibiu ar trebui să avem cât mai urgent o autostradă, tronsonul Piteşti - Sibiu promis de toate guvernele după 1990. Şi eu îmi doresc ca cel mai mare mincinos din această ţară, cel care a promis că dacă nu va construi 1.000 de km de autostradă va pleca acasă, între timp s-a răzgândit pentru că nu vrea să plece ca prostul, dar principalul vinovat pentru că bucureştenii nu au astăzi o autostradă în jurul Bucureştiului, o şosea de centură cel puţin şi pentru că niciun proiect major de infrastructură nu a fost pus în aplicare, nici măcar nu există studii de fezabilitate este PSD care guvernează din 2012 până în prezent", a afirmat Tomac, la inaugurarea cabinetului său parlamentar.

Citește și: Anunț de ultimă oră din partea DNA! S-a descoperit trafic de influență de milioane de euro

El a spus că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi-a luat angajamentul că va pleca dacă nu se va respecta programul de guvernare, dar, între timp, s-a răzgândit.

Citește și: Izbucnire la adresa lui Klaus Iohannis! Lia Olguța Vasilescu reacționează

"Dragnea şi-a luat acest angajament, într-o emisiune de televiziune spunea că, dacă nu vor fi în stare să îşi respecte programul de guvernare, vor pleca acasă şi el primul va fi cel care va da tonul acestor plecări. Între timp s-a răzgândit, nu vrea să plece ca prostul, dar România se sufocă din cauza acestor politicieni", a susţinut Eugen Tomac.

Citește și: Conducerea DNA iese la rampă! Reacție la sinuciderea procurorului Tamaș Schiffbeck

În opinia sa, este firesc ca oamenii să-şi exprime "disperarea şi nemulţumirea" faţă de actuala guvernare.

"Şi eu vreau ca Liviu Dragnea să plece şi eu vreau ca Dăncilă să plece, pentru că i-am cerut de jumătate de an să ne comunice, în baza unei interpelări parlamentare, câţi kilometri de autostradă au construit şi nu mi-a răspuns, deşi este ilegal să nu răspunzi la o interpelare. Şi eu îmi doresc ca acest Cuc, remaniat în urmă cu puţin timp doar pentru că era incompetent, între timp a fost reinstalat în funcţie, şi Partidul Mişcarea Populară va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Transporturilor, pentru că este inacceptabil ca un Guvern să trateze cu atâta nesimţire cetăţenii României. Sunt convins că putem debloca această situaţie. De altfel Partidul Mişcarea Populară, prin parlamentari săi şi eu am fost coiniţiator, a reuşit să adopte prima lege prin care obligă Guvernul să construiască autostrada Unirii", a menţionat liderul PMP.

Tomac a precizat că lunea viitoare va avea discuţii cu reprezentanţii celorlalte partide de Opoziţie privind depunerea acestei moţiunii simple.

El a prezentat o statistică a Ministerului de Interne care arată că numai în 2018 au fost înregistrate peste 6.000.000 de maşini noi.

"Anual, pe drumurile din România au loc peste 7.500 de accidente rutiere. Au existat şi ani în care am avut peste 3.000 de morţi din accidente rutiere. Anul trecut au fost peste 1.300 de români care şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere. Infrastructura României nu mai poate fi tratată cu indiferenţă. Am solicitat Ministerului de Interne să îmi spună câte autoturisme au fost înregistrate în 2018. În 2018 am avut înregistrate 6.475.924 de autoturisme, în 2017 aproape şase milioane - 5.998.394 de maşini, deci media a fost în ultimii ani de peste 5.500.000 de autoturisme", a adăugat Tomac.

El şi-a inaugurat, vineri, un nou cabinet parlamentar în Strada George Călinescu din Capitală. "Am vrut să fie un moment aparte, pentru că îmi era foarte simplu să vin aici să pun un anunţ pe internet şi să dăm un comunicat, dar totuşi ţin foarte mult ca acest spaţiu să fie un spaţiu viu unde cetăţenii să poată veni. (...) Suntem un partid care are un profil patriotic şi pentru noi obiectivul de ţară România de la 1918 este un obiectiv îndrăzneţ. Mi-am şi instalat aici în birou harta României de la 1918, pentru că orice cetăţean care va intra în acest birou trebuie să ştie că România nu a fost până la Prut, cum este astăzi", a explicat Tomac.