Eugene Simon, cunoscut pentru rolul lui Lancel Lannister din "Game of Thrones", vine la East European Comic Con, cel mai mare eveniment din centrul şi estul Europei pentru pasionaţii de filme, seriale, jocuri video, cosplay, benzi desenate şi nu numai, care va avea loc, în perioada 19-21 mai, la Romexpo, potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, miercuri, AGERPRES.

Eugene Simon şi-a început cariera în actorie de la o vârstă fragedă, interpretând diverse roluri în reclame, ca în 2005 să joace versiunea tânără a lui Giacomo Casanova în pelicula "Casanova", care îl avea în rol principal pe Heath Ledger.

Chiar în ziua în care îşi sărbătorea majoratul, Eugene Simon a primit vestea distribuirii în serialul "Game of Thrones", în rolul lui Lancel Lannister, personaj care renunţă la beneficiile numelui de familie pentru a se alătura mişcării religioase conduse de The High Sparrow.El mai este cunoscut şi pentru rolul din producţia Nickelodeon, "House of Anubis", unde l-a interpretat pe Jerome Clarke. În portofoliul lui Eugene Simon se mai numără roluri în lungmetraje, precum "Before I Sleep", "The Lodgers" sau "Kill Ben Lyk".Eugene Simon va acorda autografe fanilor, va face fotografii şi le va răspunde întrebărilor în cadrul celei de-a zecea ediţii Comic Con, alături de Toby Sebastian (Trystane Martell din "Game of Thrones"), Stefan Kapicic ("Deadpool"), Dan Fogler ("Fantastic Beasts"), Alexander Calvert ("Supernatural"), Dylan Sprayberry ("Man of Steel", "Teen Wolf") şi Tony Amendola ("The Mask of Zorro", "Stargate SG-1", "Once Upon A Time").Anul acesta se aniversează 10 ani de la debutul Comic Con, motiv pentru care evenimentul din mai este doar primul dintr-o serie întreagă pe care o pregătesc organizatorii pentru 2023.De-a lungul timpului, fanii s-au putut întâlni cu actori de la Hollywood în cadrul panel-urilor sau sesiunilor de fotografii şi autografe, au putut testa cele mai noi jocuri video şi au putut participa la competiţii, şi-au completat colecţiile de produse inspirate din pop culture de la sutele de expozanţi invitaţi şi s-au bucurat de numeroase exclusivităţi şi premiere de la cinematografie la gaming sau benzi desenate.Dintre actorii care au participat la Comic Con se numără Jason Momoa ("Game of Thrones", "Aquaman"), Mark Shepard ("Supernatural"), Clive Standen ("Vikings"), Ed Westwick ("Gossip Girl"), Paul Wesley ("The Vampire Diaries"), Tom Wlaschiha ("Game of Thrones", "Stranger Things"), Daniel Gillies ("The Originals"), Andrew Scott ("Sherlock"), Jim Beaver ("Supernatural"), Robert Knepper ("Prison Break"), Charles Dance ("Game of Thrones", "The Imitation Game"), Sylvester McCoy ("Dr.Who", "The Hobbit"), precum şi mulţi alţi actori de seamă din producţii de top.