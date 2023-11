Euro 2024: Andrei Burcă - 'Cred că nu realizăm ce se întâmplă' / Fundaşul echipei naţionale dezvăluie care a fost cel mai greu moment al acestei campanii

Andrei Burcă, fundaşul echipei naţionale a României, recunoaşte că România nu are individualităţi care să câştige meciuri, dar simte că pentru tricolori forţa grupului e mai importantă, scrie news.ro.

„Cred că nu realizăm ce se întâmplă. Parcă nu ne-am bucurat destul. Ne-au obligat foarte mult aceste vorbe care s-au spus în media şi ne-au făcut să dăm mai mult. Criticile ne-au făcut să devenim mai buni. Am acceptat şi criticile până au ajuns la jigniri. Dar această victorie ne obligă foarte mult la Campionatul European. Noi, aici, suntem o familie, exact ce spune şi mister în conferinţe, mereu. Asta s-a schimbat la naţională în ultimul an şi jumătate, atmosfera. Au rezistat doar jucătorii care au făcut ce le spune mister şi care se acomodează cu grupul. Nu avem încă individualităţile care să câştige meciurile, dar se vede forţa grupului. Mă bucur pentru jucătorii tineri care vin din spate, sper să progreseze an de an, pentru că au calitate.

Cel mai greu moment a fost meciul cu Israel, de acasă. Nu am reuşit să facem faţă presiunii publicului, presiunii rezultatului. Am simţit că avem un grup unit şi că ne vom califica încă de la începutul campaniei. Acum o să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că avem treabă la Euro”, a declarat Andrei Burcă.

Echipa naţională a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională a Elveţiei, în ultimul meci din grupa I a calificărilor pentru Euro 2024.