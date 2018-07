Europarlamentarul Andi Cristea denunţă dubla măsură a UE: Chişinău 2018 vs. Bucureşti 2012

Europarlamentarul român Andi Cristea, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, denunţă dubla măsură afişată de Uniunea Europeană în două cazuri asemănătoare: alegerile locale din Chişinău din 2018 şi referendumul pentru demiterea preşedintelui Băsescu din 2012.

"La Chisinau, in 2018, decizia oamenilor, care au ales prin vot primarul Chisinaului, a fost intoarsa de o serie de decizii judecatoresti. Principiul in sine e odios intr-o democratie, pentru ca decizia oamenilor exprimata prin vot este sfanta. Acum, Chisinaul este incurajat de UE sa modifice legea, sa ignore decizia judecatorilor si sa respecte alegerea oamenilor, fiindca oamenii sunt cei mai importanti iar principiul e sfant..

La Bucuresti, in 2012, in cazul referedumului de demitere a presedintelui, invalidat cu “nu e bine domnu Chestor”, erate si alte asemenea, cu Viviana Reding si Barroso aplaudand in picioare, nu a mai fost vorba nici de principii sfinte si nici oamenii nu au mai fost cei mai importanti.

Si uite asa, UE care foloseste dintr-o greseala administrativa "limba moldoveneasca", valorizeaza diferit nu doar principii, dar si oameni", scrie Andi Cristea pe Facebook.

