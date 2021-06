Europarlamentarul Victor Negrescu: `2,35 de milioane de euro pentru digitalizarea școlilor cu o conectivitate redusă`

Apelul pentru implementarea proiectului pilot în valoare de 2,35 de milioane de euro, inițiat de eurodeputatul Victor Negrescu, pentru digitalizarea școlilor cu o conectivitate redusă este disponibil la nivelul Comisiei Europene. Proiectul destinat creșterii accesului la instrumente educaționale în zone și comunități cu conectivitate redusă sau acces la tehnologii este deschis până în data de 15 iulie și este disponibil organizațiilor neguvernamentale, autorităților publice și unităților de învățământ interesate de implementare sa.

“Sunt foarte bucuros să vă informez despre apelul deschis pentru implementarea proiectului pilot pe care l-am inițiat pe zona de educație, în valoare de 2,35 de milioane de euro. Proiectul își propune să analizeze, testeze și să implementeze soluții tehnice și educaționale viabile pentru zonele cu conectivitate redusă în vederea diminuării decalajelor și inegalităților digitale. Peste 1 milion de euro vor fi distribuiți, sub formă de granturi în valoare de 20.000 de euro per școală. Acest lucru înseamnă să realizezi acțiuni concrete pentru educație. În Parlamentul European am inițiat proiecte pilot în valoare de peste 70 de milioane de euro.” a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European.

Această acțiune vizează abordarea inegalităților de acces la educația digitală prin îmbunătățirea incluziunii și prin reducerea decalajului digital suferit de elevii din zone îndepărtate și comunități cu conectivitate redusă, acces limitat sau total la dispozitive, instrumente și conținut educațional digital.

Proiectul pilot are ca obiectiv dezvoltarea unei strategii menite să sporească accesul la educația digitală în zonele izolate din UE și în comunitățile care au nevoie de un astfel de sprijin. Acesta va viza școli primare, secundare și profesionale în vederea implementării și testării unora dintre cele mai potrivite soluții tehnice pentru a reduce decalajul digital suferit de elevii din zone și comunități îndepărtate. Implementarea va fi însoțită de servicii de consultanță educațională și servicii de instruire pentru școli și profesori.

Mai multe detalii despre apelul de proiecte aici: https://bit.ly/3vuc8vY