Eveniment ISTORIC la București: Se decide pacea mondială, iar Federica Mogherini anunță discuții despre Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare

Parteneriatul dintre Uniunea Europeană şi NATO este esenţial, el fiind consolidat în ultimii ani, iar întărirea apărării europene şi în acelaşi timp a cooperării UE-NATO este un motiv de mândrie, a declarat miercuri seară Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Federica Mogherini, la scurt timp după sosirea la Bucureşti pentru a participa la reuniunile informale ale miniştrilor apărării şi ale miniştrilor de externe din statele membre, evenimente organizate de Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene.

''Este o plăcere pentru mine să mă aflu aici pentru trei zile, întâi pentru reuniunea informală a miniştrilor apărării, apoi pentru cea a miniştrilor de externe din statele membre, sub mandatul Preşedinţiei române a Consiliului UE. Este o plăcere să începem anul sub Preşedinţia română a Consiliului UE cu multe discuţii importante. Cu miniştrii apărării vom începe în această seară cu o cină de lucru, alături de partenerii noştri NATO şi ONU. Secretarul general al NATO (Jens Stoltenberg) ni se va alătura în câteva momente, iar la cina de lucru şi secretarul general adjunct al ONU (pentru operaţiuni de pace, Jean-Pierre Lacroix). Vom discuta despre activitatea noastră comună, în particular pe subiectul 'Femeile, pacea şi securitatea', dar în termeni mai generali vom discuta despre parteneriatul nostru foarte strâns, despre relaţia noastră strânsă'', a spus Mogherini la sosirea la Palatul Regal, care găzduieşte miercuri seară cina de lucru cu tema 'Femeile, pacea şi securitatea'', scrie agerpres.ro.

Ea a ţinut să îi mulţumească secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru ''contribuţia sa personală'' la promovarea şi consolidarea parteneriatului UE-NATO în domeniul apărării şi securităţii. De asemenea, Federica Mogherini le-a mulţumit ''prietenilor români'', în special ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Leş, pentru primirea foarte caldă la Bucureşti, şi şi-a exprimat speranţa că în timpul Preşedinţiei române a Consiliului UE se vor înregistra progrese în domeniul apărării europene.

Pe de altă parte, Înaltul Reprezentant al UE s-a declarat încrezătoare că se va găsi o cale pentru menţinerea şi implementarea deplină a Tratatului privind Forţele Nucleare Intermediare (INF). Subiectul va fi abordat în discuţiile pe care Federica Mogherini le va avea cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aşa cum s-a întâmplat şi la reuniunea ministerială a NATO din decembrie.

Luna trecută, Washingtonul a dat Moscovei un ultimatum de 60 de zile pentru a se conforma Tratatului INF, ameninţând în caz contrar că se va retrage din acest pact. Moscova neagă orice încălcare a tratatului. Tratatul INF - semnat de preşedintele american Ronald Reagan şi de ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov - interzice utilizarea unei serii întregi de rachete cu raze de acţiune între 500 şi 5.500 km. La rândul său, Moscova acuză SUA că instalarea de rachete cu lansare verticală Mk-41 în dispozitivul său de apărare antirachetă din Europa, inclusiv în România, încalcă acest tratat, potrivit presei ruse.

