Evenimentele publice vor fi mai FUN! Cu KAFUNE: The FUN truck

KAFUNE, brandul de produse și servicii integrate de cafea al companiei La Fântâna, are un nou instrument cu care va ajunge mai aproape de iubitorii de cafea din România – propriul coffee truck.

Conceput pentru a oferi „on the go” un espresso excelent și apă de izvor proaspătă, KAFUNE: The FUN truck va adăuga energie și FUN! evenimentelor de anvergură precum festivaluri, concerte, competiții sportive sau convenții.

„Motto-ul companiei noastre este ”vine la tine”. Și La Fântâna, și KAFUNE vin la tine, oriunde în România, cu apă și cafea, în forma cea mai convenabilă pentru tine. KAFUNE: The FUN truck este o declinare festivă și veselă a acestui motto. KAFUNE va aduce acolo unde este chemat un espresso excepțional, creat de italieni și preparat de un barista profesionist și o apă de izvor bună și sigură.”, afirmă Dan Popa, Directorul General Adjunct La Fântâna.

Prima apariție a noului KAFUNE: The FUN truck are loc sâmbătă, 18 septembrie, la evenimentul The Color Run programat să aibă loc în București.