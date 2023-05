Exodul canadian continuă! Binance este următorul schimb valutar digital care părăsește țara frunzei de arțar

Binance se alătură unora dintre concurenții săi mai mici în exodul canadian provocat de introducerea unor reguli de către Administratorii Canadei de Valori Mobiliare (CSA) pe 22 februarie, care le cereau să depună noi angajamente de preînregistrare și să respecte restricții suplimentare, conform cointelegraph.com.

Deși se pare că Binance a depus un nou angajament de preînregistrare, a explicat într-un tweet:

„Din păcate, noile îndrumări legate de monedele stabile și limitele pentru investitori oferite schimburilor cripto face ca piața din Canada să nu mai fie sustenabilă pentru Binance în acest moment.”

Noile reguli CSA interzic firmelor „să permită clienților canadieni să încheie contracte cripto pentru a cumpăra și a vinde orice activ cripto care este el însuși o valoare mobiliară și/sau un derivat” și definesc monedele stabile ca o valoare mobiliară.

Unfortunately, today we are announcing that Binance will be joining other prominent crypto businesses in proactively withdrawing from the Canadian marketplace.



We would like to thank those regulators who worked with us collaboratively to address the needs of Canadian users.…