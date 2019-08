Expert: Telefonul de pe care s-a intrat pe contul Luizei poate fi localizat

Un expert în siguranță informatică a explicat joi la Antena 3 că anchetatorii au posibilitatea să afle locația de unde s-a intrat miercuri noapte pe contul de WhatsApp al Luizei Melencu, dar că oamenii legii trebuie să se miște repede pentru că au doar 24 de ore la dispoziție.

„Prima pista pe care as merge, operatorul GSM (firma de telefonie mobila, n.red.) poate sa dea ultima locatie, ultima celula GSM la care a fost conectat telefonul la acea ora. Lucrul acesta il pot face doar anchetatorii si sa ceara operatorului de telefonie mobila. Daca era conectat la internet pe Wifi, nu pe GSM, sunt si aici metode specifice de localizare, adica poti sa trimiti un link pe whatsapp, cu o poza care are un tracking (...) daca o deschide pot sa vad IP-ul dispozitivului”, a zis Mădălin Dumitru, la Antena 3.

El a indicat că anchetatorii „trebuie sa se miste repede” și ca au 24 de ore sa afle locatia.

Expertul a zis că cel mai probabil s-a intrat pe contul Alexandrei de pe telefonul ei. 'În principiu, da. Mai exista o posibilitate ca pe contul de whatsapp se se logheze cineva de pe web”.

„Daca s-ar fi scos cartela si s-ar fi introdus in alt telefon ar fi aparut in tot grupul de WhatsApp un mesaj ca a fost modificat codul de securitate, puteti sa faceti un test in sensul asta”, a adăugat Mădălin Dumitru.

Telefonul Luizei Melencu a fost folosit miercuri noapte, atunci când persoana în posesia căreia se află telefonul a ieșit de pe grupul Whatsapp al liceului la care învăța Luiza. Momentul a fost imortalizat de una din colegele Luizei, care a anunțat familia Melencu. Informația a ajuns și la anchetatori, conform Antena 3.

