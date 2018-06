Explodează scandalul și în sport! Guvernul Dăncilă, amenințat cu greva generală: 'Am avut o răbdare uriașă, aproape fără margini'

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret face un apel public către Guvernul României pentru soluţionarea problemelor existente în sportul Românesc în general şi în salarizarea personalului din sport şi tineret în particular. Într-o scrisoare deschisă, SNST susţine că va acţiona împotriva acestei "injustiţii" până la greva generală. atunci când se vor opri toate competiţiile sportive din România

"Noi, oamenii care lucrăm şi ne sacrificăm zi de zi în domeniile sportului şi tineretului, am avut o răbdare uriaşă, aproape fără margini. În ultimii 30 de ani am fost şi am rămas la nivelul cel mai de jos al salariului din administraţia României, deşi nu am fi vrut niciodată mai mult decât alţii din instituţii şi entităţi similare. Vrem MORALĂ şi JUSTIŢIE SOCIALĂ, vrem ca Dumneavoastră, Guvernul prin Ministerul Muncii să faceţi ceea ce aţi promis. Răbdarea noastră nu mai este o virtute. Acum trebuie ca Ministerul Tineretului şi Sportului să intre în legalitatea şi moralitatea atât de des declarate în ultimii ani. Am suportat destul umilinţa de a avea salarii de mizerie, fără sporuri, fără gradaţii de vechime, cu muncă în weekend neplătită şi necompensată cu zile libere. Fără indemnizaţii, fără respectarea studiilor. E vorba despre acei oameni care au lucrat şi lucrează cu cei mai importanţi şi glorioşi ambasadori ai României: campionii olimpici, mondiali şi europeni; despre oamenii care desfăşoară activităţi în domeniul tineretului şi culturii sau asigură permanenţa în bazele sportive şi în taberele de tineret ale M.T.S", notează sursa citată.

Sindicatul susţine că în domeniul sportului şi tineretului "70% din personal este plătit de-a valma cu 1.300 de lei net": "Se ştie foarte bine, este vorba de salariaţii din Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, Cluburile Sportive Municipale, Complexurile Sportive Naţionale, Casele de Cultură ale Studenţilor, iar salariaţii Federaţiilor Sportive Naţionale primesc 1.100 de lei net. Totul este ilegal şi imoral. Administratori, inspectori, referenţi, şoferi, bucătari, muncitori, îngrijitori, paznici, asistenţi medicali, kinetoterapeuţi, specialişti de tot felul au salarii mult mai mici faţă de cei cu funcţii similare care lucrează în alte instituţii ale statului. Deşi pentru celelate categorii de bugetari s-au găsit soluţii pentru scăderile salariale, antrenorii noştrii au rămas cu venitul diminuat cu 25% prin tăierile indemnizaţiilor de lot. Răbdarea noastră nu va mai fi NICIODATĂ o virtute!".

SNST susţine că va acţiona împotriva acestei "injustiţii" până la greva generală. atunci când se vor opri toate competiţiile sportive din România. "Când sportivii noştri nu se vor mai putea antrena şi pregăti pentru Jocurile Olimpice sau pentru Campionatele Mondiale şi Europene. Când riscăm să devenim un caz unic în Lume prin aşa ceva.Campionii olimpici şi mondiali, vor veni alături de noi şi vor susţine protestul nostru. Vă cerem măsuri urgente şi un dialog social real nu simulat, cu rezultate care să vină în sprijinul tuturor, pentru a menţine în domeniu oameni performanţi şi corect remuneraţi", se mai arată în comunicatul sindicatului.