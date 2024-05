Explodează un nou scandal: Israelul întrerupe o transmisiune live a agenției AP și le confiscă echipamentul / ONU și Casa Albă reacționează prompt

The Associated Press ”denunţă în cei mai puternici termeni acţiunea Guvernului israelian de a ne închide (transmisiunea în) direct”, denunţă într-un comunicat vicepreţedinta AP însărcinată cu comunicaţiile întreprinderii, Lauren Easton.

Ea denunţă totodată ”confiscarea echipamentului nostru” - o cameră de filmat şi materialul de difuzare.

Potrivit agenţiei americane, oficiali de la Ministerul israelian al Comunicaţiilor au venit marţi după-amiza la un loc al AP, la Siderot, în sudul Israelului, şi au confscat materialul, în baza unui document emis de către ministrul Shlomo Karhi în care se arăta că agenţia încalcă legea israeliană privind radiodifuziunea străină.

AP consideră închiderea transmisiei sale live consacrate Războiului din Fâşia Gaza ”o utilizare abuzivă de către Guvernul israelian” a unei legi adoptate la începutul lui aprilie care îi permite premierului Benjamin Netanyahu să interzică difuzarea în Israel a presei străine care aduce atingere securităţii statului şi să închidă birouri de presă.

”Cerem autorităţilor israeliene să ne restituie echipamentul şi să ne permită să ne restabilim imediat difuzarea în direct, pentru ca să putem continua furniza (aceste imagini) importante în mediul presei în întreaga lume”, cere în acest comunicat AP.

Ministerul israelian al Comunicaţiilor a reacţionat tot printr-un comunicat.

Potrivit ministerului, ”forografi de la AP fotografiază cu regularitate Fâşia Gaza de la balconul unei case din Siderot”, situată la marginea teritoriului palestinian, ”inclusiv punând accentul asupra activităţilor militarilor (israelieni) şi locului în care aceştia se află”.

”Guvernul israelian a decis să nu autorizeze canalul Al-Jazeera, care susţine Hamasul terorist, să difuzeze din Israel”, aminteşte ministerul.

Agenţia precizează, la rândul său, că postul din Qatar face parte dintre clienţii unor fluxuri video pe care AP le transmite în direct.

Latest from the only democracy in the Middle East - Israel has seized the equipment of Associated Press and taken down the AP live feed from inside Israel showing northern Gaza.



Israel is using the law that was passed to ban Al Jazeera to now target other media organisations. pic.twitter.com/AQfYhNaqKW