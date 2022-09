Explozie de cancere la copii

Prevenția este importantă mai ales acum când, după doi ani de pandemie, a crescut îngrijorător numărul persoanelor cu diagnostice grave, inclusiv oncologice.

Iolanda Gheorghiu, chimist medical, președinta Asociației Pacienților Oncologici din România, APOR, a derulat în județul Prahova o campanie de profilaxie pentru leucemia la copii – „Te rog, mamă, ai grijă de mine!”. „Prin natura serviciului – până acum un an am lucrat la Centrul de transfuzie sangvină din Ploiești – am constatat o cerere crescută de concentrat trombocitar pentru Fundeni, cu specificația că este vorba despre un copil de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani. În lunile dinaintea pandemiei, în 2019, s-a constatat o creștere a cazurilor de leucemie la copii”, explică președinta APOR.

Cancerele au explodat încă înainte de pandemie

Mai exact, adaugă aceasta, în ultimele 6 luni din 2019 au fost mai multe cazuri de leucemii la copii decât în ultimii patru ani: „S-au făcut și studii referitor la acest lucru. Și atunci, m-am întrebat care ar fi cauza și, ulterior, ce aș putea face”.

Și s-a gândit la un fel de screening, în fapt o analiză de laborator, care poate depista orice anomalie, atunci când nimeni nu se gândește la boală pentru că copilul este sănătos, se joacă, doarme, râde, este în parametri optimi pentru el și pentru familie. „Și la un moment dat, copilul devine apatic, străveziu la față, are cearcăne. Primul lucru la care te gândești este că având 3 sau 5 ani are un parazit intestinal și mergi pe această zonă. Sau poate că este obosit. Iar la leucemie – ca la orice alt tip de cancer – timpul este important. Și momentul diagnosticării este extrem de important”, adaugă Iolanda Gheorghiu.

Analiza de laborator este una absolut banală: hemoleucograma cu formulă – pe care o solicită orice fel de medic hematolog care are un pacient cu leucemie, indiferent de vârstă. „Această analiză este de bază, esențială, de la ea se pleacă. Am mers în 19 școli din Prahova cu această analiză și după 6 luni m-am gândit că se poate extinde aria de analiză aprofundând posibiliatea depistării și am luat să lucrez și calciu și fier. De ce? Pentru ca medicul hematolog care citea analizele să aibă o corelație mai bună”, subliniază președinta APOR.

Din 1.500 de probe recoltate de la copii de școală sau aflați în grija Direcției de Protecție a Copilului Prahova, la peste 400 au fost depistate probleme majore de sănătate. Nu a fost vorba doar despre leucemii, ci și de anemii severe, feriprive. „Am găsit o fetiță de 13 ani aflată într-un centru – care învăța și bine și nu avea niciun semn că ar avea probleme de sănătate – cu hemoglobină foarte mică și cu formula leucocitară toată dată peste cap”. Pe baza analizei, fetița a fost apoi internată în spital și medicii au constatat că într-adevăr era o problemă majoră de sănătate. Iar fetița a spus: Nu mă gândeam că o analiză atât de simplă poate să mă salveze! Iar noi am fost mulțumiți, pentru că ideea proiectului a fost nu de a descoperi leucemii, ci boli în faze incipiente sau diagnostice de boli care, netratate, duc către leucemie: Iar la copii se trece foarte ușor acest prag”, conchide chimistul medical.

Dr. Crina Seceac, medic oncolog la spitalul Medisprof din Cluj-Napoca, spune că, într-adevăr, în ultimele luni a crescut numărul pacienților oncologici: ”Este o creștere a prezentărilor de cazuri noi la consultații. Cauza cea mai probabilă este legată de restricțiile celor doi ani de pandemie. Pacienții nu au mai avut aceeași adresabilitate în spitale, mai ales în cele de stat, iar diagnosticele au fost întârziate. Am văzut în ultima perioadă toate tipurile de cancere: de sân, digestive, pulmonare”.