VIDEO Trei morţi şi mai mulți dispăruţi, după ce o fabrică de ciocolată a explodat, în SUA

”Din cauza violenţei expoziei şi a timpului care a trecut, şansele de a găsi supravieţuitori scad rapid”, a anunţat într-o conferinţă de presă comandantul pompierilor locali, Chad Mayor, scrie news.ro.

O anchetă continua în vederea stabilirii cauzelor exploziei, care a avut loc vineri, în instalaţia fabricii RM Palmer Company din West Reading.

Ipoteza unei scurgeri de gaze este avută în vedere.

”Fabrica a fost, din nefericire, aproape rasă. Nu mai e mare lucru de recuperat din această clădire”, avertiza vineri primarul localităţii, Samantha Kaag.

RM Palmer scrie că producea ciocolată în această fabrică, din 1948, sub formă de iepuri, cu ocazia Paştelui, sau inimi de ciocolată de Valentine's Day.

Here's video of an explosion at the RM Palmer Chocolate Factory in West Reading, PA. pic.twitter.com/fhVDkMYeIC

Video shows the aftermath of an explosion at a chocolate factory in West Reading, Pennsylvania, that officials say killed two people and left five missing https://t.co/wWm7LpFejI pic.twitter.com/OIEKZufb6U