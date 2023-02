VIDEO Explozie puternică la Kiev: patru morți și cinci răniți

O explozie a avut loc joi la o fostă fabrică din Kiev. Potrivit lui Vitali Klitschko, primarul Capitalei, oamenii ar putea fi sub dărâmături. Acum, toate serviciile de urgență au fost trimise la fața locului, transmite edilul.

"A avut loc o explozie pe teritoriul fostei uzine. Pot fi oameni sub dărâmături. Toate serviciile merg la locul respectiv. Informațiile sunt clarificate. Specialiștii vor afla cauzele exploziei", a scris Klitschko.

Administrația Militară a orașului Kiev susține că explozia a fost raportată la ora 15:45. Potrivit datelor preliminare, o butelie de gaz a explodat.

În urma exploziei patru persoane au decedat și cinci au fost rănite.

