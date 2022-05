Expoziţia '1940. Sub semnul ultimatumului, dictatului şi cedării', vernisată la Muzeul Unirii din Focşani

Expoziţia cu titlul "1940. Sub semnul ultimatumului, dictatului şi cedării", reprezentând imagini - document despre vara anului 1940, a fost vernisată, vineri, la Muzeul Unirii din Focşani.

În cadrul expoziţiei sunt prezentate fotocopii ale unor articole apărute în ziare din anul 1940, precum Universul sau Curentul, fotocopii ale unor documente de arhivă din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare Iaşi şi ale Arhivei Naţionale ale României filiala Iaşi, dar şi o serie de volume cu caracter istoriografic cu privire la acest episod din istoria României.

"1940 a fost un an apocaliptic, marcat de cutremure, de dezastre umane, politice şi economice. Pentru România, acest an are o încărcătură aparte. Pentru că această construcţie politică naţională dorită, gândită de o întreagă elită politică românească încă de la mijlocul secolului al XIX-lea, s-a dărâmat precum un castel de nisip în doar câteva luni. Istoricii de profesie şi-au tot pus întrebarea de ce s-a întâmplat acest lucru. Am fost noi prea slabi? Au fost alţii prea puternici? N-am ştiut noi cumva cum să reacţionăm? Răspunsurile sunt diverse. Nu există un singur adevăr, nu există un singur răspuns. Există o pluralitate de răspunsuri, de interpretări pe care le putem găsi. (...) Ne-am propus de fapt nu să trasăm concluzii radicale, certe, ultime, ci doar să vă propunem o serie de întrebări, de reflecţii asupra lui 1940'', a declarat profesorul Ionuţ Nistor, conferenţiar universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit organizatorilor, această expoziţie, care surprinde modul în care anul 1940 din istoria României a fost reflectat în presa vremii, în lucrări memorialistice sau cu caracter publicistic, a fost gândită pentru a comemora 80 de ani de la producerea acestui eveniment, dar pandemia a întârziat vernisarea sa.

Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea este a treia bibliotecă din ţară unde este prezentat proiectul expoziţional.

Expoziţia, organizată de Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi, Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi şi Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" Vrancea, sub egida Consiliului Judeţean Vrancea, va putea fi vizitată în perioada 13 - 29 mai, la Muzeul Unirii din Focşani.