Expoziţia 'Dacia. Ultima frontieră a romanităţii' a fost vernisată la Muzeul Naţional de Istorie a României

Expoziţia "Dacia. Ultima frontieră a romanităţii", care are la bază conceptul expoziţional materializat în proiectul "Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice şi romane", realizat în anul 2021 la Muzeu Naţional de Arheologie din Madrid, a fost vernisată, joi, la Muzeul Naţional de Istorie a României.

La eveniment au participat ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, directorul general al Muzeului de Istorie, Ernest Oberlander-Târnoveanu, directorul general al Muzeului Naţional de Arheologie din Madrid, Andres Carretero Perez, potrivit Agerpres.

Ernest Oberländer-Târnoveanu, managerul Muzeului Naţional de Istorie a României, a afirmat că expoziţia "Dacia. Ultima frontieră a romanităţii" este un proiect care a început în 2017, a continuat cu o etapă expoziţională la Madrid, iar la Bucureşti va fi prezentată publicului într-o "versiune mai largă".

"La 20 de ani de la închiderea expoziţiei permanente a Muzeului Naţional de Istorie a României, ne-am decis să organizăm la Bucureşti o mare expoziţie despre daci. Am adunat aici vestigii din 45 de muzee, inclusiv Muzeul Naţional de Istorie a României şi din Republica Moldova, şi aici este o altă premieră, pentru că este pentru prima oară când colegii noştri de la Chişinău participă la o expoziţie consacrată trecutului comun, care se organizează la Bucureşti. (...) Această expoziţie priveşte aproape 1.400 de ani de istorie, din momentul în care putem să vedem la nord de Dunăre că evoluţiile sunt altfel decât la sud de Dunăre şi până în momentul în care, să zicem în 681, când Imperiul Roman de Răsărit, devenit tot mai mult Imperiul Bizantin, întreprinde ultima acţiune militară şi politică la nord de Dunăre", a declarat managerul MNIR.

Ernest Oberländer-Târnoveanu a amintit că expoziţia va merge, după Bucureşti, "într-o formă transformată" la Roma.

Managerul a precizat că "Dacia. Ultima frontieră a romanităţii" va fi probabil ultima mare expoziţie care va avea loc la MNIR, deoarece urmează să fie efectuate lucrări de consolidare.

"Probabil, aceasta este ultima mare expoziţie pe care o facem în acest sediu, în această formă, pentru că suntem într-un proces de lansare a refacerii Muzeului Naţional de Istorie, cu sprijinul Ministerului Culturii, cu sprijinul Guvernului, care a angajat un împrumut care va permite finanţarea refacerii, consolidării şi creării unui nou muzeu naţional, demn de o ţară europeană şi demn de vremurile în care trăim", a mai spus Ernest Oberländer-Târnoveanu.

Sergiu Nistor, consilier prezidenţial, i-a oferit directorului general al Muzeului Naţional de Arheologie din Madrid, Andres Carretero Perez, decoraţia Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria F - Promovarea Culturii.

"Preşedintele României, dorind a răsplăti meritele domnului Andres Carretero Perez, director al Muzeului Naţional de Arheologie din Madrid, în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru contribuţia importantă adusă în demersurile de promovare a imaginii ţării noastre în Regatul Spaniei precum şi a relaţiilor bilaterale de prietenie şi colaborare pe multiple planuri, conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria F - Promovarea Culturii", a transmis consilierul prezidenţial Sergiu Nistor.

Andres Carretero Perez a mulţumit pentru decoraţie şi a menţionat că expoziţia a fost importantă şi pentru că a arătat spaniolilor că românii au o istorie îndelungată şi interesantă.

"Apreciez foarte mult această distincţie, pe care o consider că se adresează nu numai mie, ci întregul personal al Muzeului Naţional de Arheologie de la Madrid. Consider că această distincţie mă face să apreciez nu numai faptul că ceea ce am făcut la Madrid este preţuit, ci şi că Guvernul României apreciază ceea ce am făcut. (...) Expoziţia a subliniat printre altele şi legăturile care au existat între Spania şi România, începând cu grecii din Marea Neagră şi trecând prin perioada romană. Expoziţia a fost importantă şi pentru faptul că a dovedit spaniolilor că românii au o istorie îndelungată şi interesantă", a subliniat Andres Carretero Perez.

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a afirmat că expoziţia este "absolut minunată" şi a apreciat că aceasta este "o expoziţie pentru public", nu doar pentru arheologi sau istorici.

"Nu este o expoziţie strict integral destinată oamenilor care asta fac toată ziua - arheologi, istorici -, ci este o expoziţie pentru oameni. Oamenii sunt cei către care s-a deschis această expoziţie şi a fost gândită pentru oameni şi îmi doresc foarte tare, şi vom participa la eforturile de promovare, pentru a avea cât mai mulţi oameni, cât mai mulţi tineri care să vină să o viziteze", a afirmat ministrul Culturii.

Proiectul expoziţional a fost conceput şi coordonat de Muzeul Naţional de Istorie a României, sub egida Ministerului Culturii, realizat în colaborare cu 42 de instituţii muzeale din ţară şi din Republica Moldova şi cu sprijinul Fundaţiei "Prietenii Muzeului de Istorie a României".

Expoziţia va fi deschisă până în luna martie a anului 2023.