Expoziţia 'Istoria unei zile/Istoria unei zile pe timp de pandemie', în care artista Silvia Trăistaru compară traseul unei zile normale, cu cel din 2020

Expoziţia ”Istoria unei zile/Istoria unei zile pe timp de pandemie”, în care artista Silvia Trăistaru compară traseul unei zile normale, cu cel din perioada martie-mai 2020, când posibilitatea de deplasare a fost restrânsă din cauza pandemiei, este deschisă de joi, la Muzeul Hărţilor, din Capitală, conform news.ro

”Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi vă invită să vizitaţi începând cu ziua de joi, 16 decembrie 2021, expoziţia Silviei Trăistaru, intitulată „Istoria unei zile/ Istoria unei zile pe timp de pandemie - The Story of a Day/ The Story of a Day During the Pandemic”, proiect curatoriat de Ioana Marinescu. Artista expune o serie de lucrări realizate în perioada 2019-2020, în care compară traseul unei zile normale, cu cel din perioada martie-mai 2020, când aplicarea restricţiilor pandemice a dus la restrângerea posibilităţii zilnice de deplasare. Expoziţia este deschisă în perioada 16 decembrie 2021 – 20 februarie 2022, la sediul muzeului din Strada Londra nr. 39, Bucureşti. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 10:00 - 18:00”, transmite instituţia de cultură.

Încă din titlul expoziţiei, artista anunţă legătura dintre distanţa pe care o parcurge într-o zi şi urma pe care aceasta o lasă, o hartă personală, impregnată de propria experienţă, pe care o transpune într-o formă grafică. Expoziţia compară două tipuri de zile, care generează două tipuri de hărţi: distanţa parcursă într-o perioadă normală, în care Silvia poate să exploreze toate căile pe care şi le doreşte versus traseul simplificat la sânge al perioadei martie-mai 2020, când începutul pandemiei limitează şi controlează drumurile şi deplasările. Diferenţele se observă cu ochiul liber: forme geometrice complexe şi armonioase, care acoperă în unele cazuri zeci de km, diferite localităţi şi adrese, în comparaţie cu mici triunghiuri, deplasări de acasă, până la magazinul din imediata proximitate, şi înapoi. Artista suprapune cercetarea artistică şi forma cartografică, cu propriul interes pentru documentare şi rememorare a gesturilor şi demersurilor personale.

”Proiectul a început în 2019, în timpul unei călătorii prin Germania, în care artista a observat că aplicaţia Google Maps continua să îi înregistreze drumurile, chiar şi atunci când nu era conectată la internet. Surprinsă şi iniţial iritată de invadarea intimităţii, Silvia Trăistaru a folosit această situaţie aparent intruzivă în propriul avantaj. A păstrat opţiunea de înregistrare din aplicaţie şi a început să analizeze conştient traseul călătoriilor sale prin diferite oraşe din Germania. Mai târziu, proiectul a continuat să crească şi s-a extins şi la deplasările cotidiene prin Bucureşti, Viena, sau în alte locuri. Începutul pandemiei şi instaurarea carantinei au părut o ameninţare şi o limitare la adresa proiectului, dar artista a ştiut să fructifice şi această situaţie. Datorită interesului artistic, a continuat să observe noua situaţie, chiar dacă forma rutelor devenea din ce în ce mai simplă. În unele zile nici nu s-a deplasat, iar foile ei au rămas complet goale, martori ai limitării liberei circulaţii şi ai frustrării care venea cu pierderea unor beneficii de care nici nu eram conştienţi că le avem”, transmit reprezentanţii muzeului.

„În anul 2019, m-am folosit de hărţile oferite de Google Maps Timeline pentru a crea un set de lucrări. Am făcut desenele ca o formă de protest întrucât Google înregistrase în aplicaţia lor atât de multe date despre drumurile mele. Am fost contrariată de faptul că mă simţeam monitorizată dar am hotărât să folosesc baza de date pe care Google o avea despre locurile unde am fost. Ulterior, după ce am descoperit că pot dezactiva acest serviciu, am decis să îl păstrez datorită utilităţii lui ca mecanism mnemonic”, explică Silvia Trăistaru.

Silvia Trăistaru (n. 1979) este artist vizual şi restaurator independent. Din 2002, după ce a absolvit Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, a început să lucreze în propriul atelier, unde îmbină propriile proiecte de pictură, desen, fotografie, precum şi proiecte de conservare de artă. Silvia este interesată în mod special de observarea directă a naturii şi de comunicarea interspecii. https://silviatraistaru.wordpress.com/ http://startconservation.com/

Preţul biletului la expoziţia temporară este 5 lei.