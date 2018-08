Familia Aurei Ion, prima reacție după clasarea unei părți a dosarului accidentului aviatic din Apuseni: Vom urma toate căile legale interne și internaționale

Familia Aurei Ion, studenta care a decedat în urma accidentului aviatic din 2014, din Munții Apuseni, anunță că va contesta decizia de clasare a cauzei față de militarii care ar fi avut responsabilități privind intervenția. De asemenea, familia Ion anunță că s-a adresat CEDO privind alterarea unor probe, făcând referire la implicarea SRI în procedura de localizare.

"Procurorii de caz au dispus soluţii de clasare cu privire la operaţiunile de localizare-căutare-salvare desfăşurate de instituţiile statului, respectiv STS-112, IGSU-ISU, MapN, SRI, reţinând, în esenţă, că acestea şi-au desfăşurat activitatea în mod corespunzător, că SRI-ul nu avea obligaţii de intervenţie în aceste operaţiuni şi că la nivelul STS-112 nu a fost posibilă localizarea apelantului.

- Cu privire la STS – din probele de la dosar rezultă că, la începutul anului 2009, România avea implementat sistemul de localizare pe întreg teritoriul ţării, Uniunea Europeană ridicând astfel infringement-ul faţă de România, conform Deciziei 1023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență. Dacă ar fi fost respectate reglementările şi dacă fondurile ar fi fost alocate scopului raportat atât în ţară cât şi către UE, s-ar fi putut realiza localizarea din momentul la care serviciul 112 a fost apelat de către doctorul Radu Zamfir.

Am solicitat expertiză judiciară faţă de STS, localizare, cerere respinsă de către procurori. Familia a început o expertiză extrajudiciară, formulând în cadrul dosarului anumite cereri de completare a probatoriilor, cereri care, deşi admise de către procurorii de caz, nu au fost finalizate, familiei nefiindu-i comunicate probele respective şi, deci, împiedicată să finalizeze expertiza respectivă. De altfel, la momentul ultimei discuţii cu procurorul militar Lazăr Marian acesta ne-a informat că probele solicitate nu fuseseră încă furnizate la dosar de către persoanele cărora li se solicitaseră.

- În ce priveşte 112-IGSU/ISU – la dosarul penal avem probă din care rezultă că, la ora 18.01, doctorul Sorin Ianceu a transmis către operatorii 112 că aeronava este prăbuşită la limita dintre judeţele Cluj şi Alba, cum mergi din Horea înspre Beliş, în linie dreaptă, pe partea dreaptă, exact unde e limita de judeţ. Lucrătorii acestor unităţi nu au valorificat informaţia pentru a localiza şi salva victimele. Dacă ar fi respectat coordonatele transmise de dr. Ianceu şi le-ar fi transpus pe hartă ar fi obţinut locul aeronavei prăbuşite. După ce am ascultat convorbirea dintre dr. Ianceu şi operator 112, nouă ne-a luat mai puţin de 1 minut să punem pe hartă cele furnizate şi să obţinem locaţia.

- MapN-ul avea obligaţia să intervină şi să localizeze – victima Aura Ion era cadru activ al MapN. Armata avea toate dotările necesare pentru realizarea intervenţiei, deţinea aparatele de zbor PUMA SOCAT, dotate corespunzător pentru a localiza emiţătorele ELT care emit de pe aeronave în astfel de situaţii. Deşi sunt probe la dosar în acest sens, pocurorii de caz le-au ignorat. Era suficient ca aparatul PUMA SOCAT să se ridice de la sol pentru a putea obţine locaţia aeronavei, întrucât sistemul ELT a emis semnal după prăbuşire. Acest aspect a rămas neclarificat.

- SRI-ul – deşi, potrivit ordonanţei procurorilor de caz, nu ar fi avut obligaţia să intervină, totuşi a făcut-o, potrivit probelor de la dosar la rugămintea lui Marcel Opriş pentru a se realiza o localizare mai precisă decât ceea ce putea oferi STS-ul. Potrivit aceloraşi probe, localizarea de către SRI s-a realizat. Cu toate acestea, ordonanţa de clasare reţine că SRI-ul a ajuns prea târziu pentru a mai efectua localizarea. Probabil, aşa se explică de ce procurorii au modificat probele din dosar, eliminând din lista mesajelor text, tocmai mesajele transmise-primite în comunicarea dintre lucrătorul operaţional SRI şi dr. Zamfir, mesaje „spion” folosite de către SRI în procedurile de interceptare. Pentru a acoperi sustragerea probelor, s-au folosit de operatorul de telefonie mobilă Orange care a furnizat la dosar o adresă-răspuns ce conţine informaţii nereale. Familia urmează să depună plângerea penală împotriva organelor judiciare ce au desfăşurat cercetarea şi controlul ierarhic (procurori, judecător) în dosarul ce a vizat alterarea probelor (dosar 2/P/2017 la PÎCCJ-SPM, respectiv dosar 3025/1/2017 la ÎCCJ), familia adresându-se deja la CEDO sub acest aspect.

Parchetul Militar prin procurorul militar Lazăr Marian ne-a informat mincinos cu privire la actele de procedură ce urmau să se desfăşoare în dosar.

Astfel, la data de 15 mai 2018, am avut o întrevedere cu procurorul militar Lazăr Marian, când am ridicat raportul de expertiză, solicitând, totodată, ca, potrivit prevederilor dat fiind calitatea de victime, să fim informaţi cu privire la actele de urmărire penală ce vor urma să se desfăşoare în dosar, ocazie cu care ni s-a comunicat că şi Parchetul Militar are o serie de întrebări suplimentare făţă de raportul de expertiză şi că va acorda expertului timp să răspundă până în luna octombrie 2018. Cu toate acestea, procurorul respectiv emite ordonanţa de clasare, deşi, în acest interval de timp, nu a intervenit niciun element nou în dosar.

În aceste condiţii, clasarea, aşa cum apare acum, s-ar fi putut dispune încă din 2015. Ce au aşteptat procurorii militari? De ce au întârziat această soluţie, pentru că, în mod evident, nu au aşteptat raportul de expertiză efectuat de Clapon Virgil (specialist în motoare de aviaţie), câtă vreme în ordonanţă nu se face referire la această expertiză?!

Familia va urma toate căile legale în ceea ce priveşte soluţia de clasare atât în faţa forurilor interne, cât şi a celor internaţionale, transmite familia Aurei Ion", într-un comunicat de presă.