Mihaela Buzărnescu, DESFIINȚATĂ de Federația Română de Tenis. 'E bătrână'

Povestea Mihaelei Buzărnescu a ieșit la suprafață imediat după eliminarea favoritei nr. 4 a turneului de la Roland Garros, Elina Svitolina, și favorita multor case de pariuri.

Pe scurt, tatl lui Miki, care e și antrenorul ei, a dezvăluit cum Federația Română de Tenis n-a privit-o cu ochi buni pe fata lui. Cică ar fi fost prea bătrână și că nu mai e aptă să facă performanță, le-ar fi spus cei de acolom tatălui lui Miki. Lucrurile astea au afectat-o enorm pe tenismenă.

Citește și: Mihaela Buzărnescu i-a făcut un favor Simonei Halep: Doar două jucătoare o mai pot detrona, după ce a scăpat de principala candidată la trofeul de la Paris

"Din păcate, nu am fost bine priviţi la Federaţia Română de Tenis… Era pe principiul Mihaela a fost ce-a fost (n.r. campioană europeană la junioare, campioană US Open în 2006), are o vârstă, nu mai urcă! Iar totul a culminat cu ce s-a întâmplat anul trecut la Openul de la Bucureşti, când am făcut cerere să primim un wildcard, dar am fost refuzaţi la noi acasă de maniera în care nu ni se mai răspundea la telefon nici din partea oamenilor care au zis Da, se rezolvă!"

Dar karma is a bitch, iar Mihaela le-a arătat deștepților de la Federație ce înseamnă un câștigător! Să treci peste toate piedicile mentale create de prejudecăți e, în sine, un semn de lidership, darmite să le zdruncini tuturor castelulr lor de idei tâmpite!

Miki e un superb exemplu pentru noi toți ceilalți că lupta și perseverența sunt mai puternice decât prejudecățile!