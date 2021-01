Federația Provita prezintă motivele pentru refuzarea vaccinării cu seruri bazate pe celule de la fetuși umani avortați

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România prezintă argumente pentru care vaccinarea cu serurile obținute și din celule de la fetuși umani avortați trebuie refuzată.

Federația Provita, ca organizație susținătoare a principiilor pro viață nu poate accepta vaccinuri care folosesc în elaborarea lor celule de fetuși avortați.

Citește și: Lovitură pentru Realitatea PLUS, după atacul la CTP! ‘O zdreanță, o gioarsă’

În solicitarea Federației stă ca fundament documentul creat de Dr. Wolfgang Wodarg, doctor in epidemiologie, fost președinte al Comitetului pentru sănătate al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și director al Departamentului de sănătate publică in administrația germană și de Dr. Michael Yeadon, cercetător de prestigiu, licenţiat în biochimie și toxicologie, doctor în farmacologie, fost șef al diviziei de cercetare la Pfizer timp de 17 ani, cunoscător al cercetării şi dezvoltării pentru noile medicamente, document trimis ca petiție către EMA, European Medicines Agency, cu obiecții imperative privind siguranța noilor vaccinuri anti Covid.

”Iar pentru că problema bioetică și morală a celulelor de fetuși avortați utilizați în producerea vaccinurilor este etichetată in mod eronat ca „teorie a conspirației”, ținem să precizăm câteva date concrete.

Citește și: Ciprian Ciucu sare la gâtul lui Nicușor Dan: ‘Aștept să facă odată o întâlnire cu primarii de sector, că tot întârzie’

Institutul European de Bioetică a realizat încă din noiembrie raportul Vaccins contre le Coronavirus et utilisation de cellules de fœtus avortés: état des lieux . Potrivit acestui raport, există cel puțin două linii celulare (HEK293 și PER.C6) extrase de la fetuși avortați folosite în diferite etape ale producției de vaccinuri covid.

1. Etapa conceperii. E vorba de conceptualizarea, experiențele primare, specificările producției. Dintre producătorii de vaccin covid, regăsim la această etapă Astra Zeneca & University of Oxford.

Citește și: Va merge Dana Budeanu la protestele demarate de polițiști împotriva Guvernului Cîțu? ‘Mă gândesc serios să o invităm’

2. Etapa producției. Vaccinul final este produs. Regăsim aici Astra Zeneca & University of Oxford.

3. Etapa testărilor. E vorba de testele de laborator, anterioare folosirii vaccinului pe scară largă. Regăsim aici: Astra Zeneca & University of Oxford; Moderna, Inc. & National Institute of Health; Pfizer & BioNTech.

Citește și: Gabriela Firea s-a dezlănțuit: ‘Comisia Europeană arată că Guvernul Orban-Cîțu a dus România în groapa austerității! În guvernarea PSD, de fiecare dată, realitatea economică arăta mai bine’

Așadar, vaccinurile covid aprobate deja la nivelul UE au folosit linii celulare prelevate de la fetuși avortați, 3 tipuri de vaccinuri în etapa testărilor, iar cel de la AstraZeneca folosind în toate etapele producției aceste linii celulare.

Pentru acest motiv, Federația Provita, ca organizație susținătoare a principiilor pro viață nu poate accepta vaccinuri care folosesc în elaborarea lor celule de fetuși avortați. Sunt date concrete din surse publice, recunoscute de firmele producătoare. Deci nu e nicio teorie a conspirației, ci fapte stabilite și coerență cu principiile etice și morale promovate de Federația noastră.

Citește și: E oficial! Fostul ministru Costel Alexe primește marea lovitură de la DNA: Este acuzat de luare de mită și instigare la delapidare

Dar, dacă tot vorbim de fraude, dorim să amintim că Pfizer, cea mai mare companie farmaceutică din lume, a fost găsită vinovată de cea mai mare fraudă din istoria asistenței medicale americane și a primit cea mai mare pedeapsă penală impusă vreodată, de 2,3 miliarde de dolari. Frauda a implicat comercializarea ilegală a patru medicamente, incluzând medicamentul „Bextra” . „Bextra” a fost retras din circulație în anul 2005, ca urmare a riscului crescut de a provoca atac cardiac.

Mai mult decât atât, Pfizer a efectuat teste pe populație, folosind medicamente deosebit de periculoase. Astfel, în 1996, Pfizer a derulat un experiment uman asupra a 200 de copii din Nigeria, care au primit un medicament controversat, numit „Trovan”, împotriva meningitei. În urma experimentului, 11 copii au murit, iar alți 189 rămas cu diferite forme de handicap (orbire, surditate, paralizie etc.). În 2001, guvernul nigerian a acuzat Pfizer de experimentare ilegală, cu tratament inuman și degradant. În 2009, Pfizer a ajuns la un acord cu autoritățile federale nigeriene din regiunea Kano, pentru a achita familiilor victimelor o sumă de 45 de milioane de dolari, iar 30 de milioane de dolari urmau a fi donate inițiativelor de îngrijire a sănătății.

Citește și: Stelian Ion o dă la întors în privința creșterii vârstei de pensionare a magistraților: ‘Nu este oportună creșterea vârstei de pensionare a acestora’

Cu toate acestea, Uniunea Europeană a semnat anul trecut un acord pentru 300 de milioane de doze de vaccin Pfizer, iar în prezent negociază alte 300 de milioane de doze. Numărul total de doze va ajunge la 600 de milioane, suficient pentru a vaccina două treimi dintre europeni pe baza unui regim de două doze Pfizer .

Îngrijorările noastre sunt cu atât mai întemeiate, cu cât firmele producătoare au încheiat acorduri de imunitate cu guvernele statelor cărora le vor livra vaccinul, transferând acestora întreaga responsabilitate privind efectele adverse.

Citește și: Șmecheria făcută de Guvernul Cîțu: ‘Florin Cîțu face exact ce a criticat la alții și face cu supra de măsură’

Având în vedere gravele situații enumerate mai sus, pentru care compania Pfizer a fost nevoită să ofere despăgubiri de milioane de dolari, considerăm că graba și lipsa de transparență de care dau dovadă autoritățile atunci când vine vorba de aplicarea unor tratamente medicale insuficient testate, care ridică deja multe semne de întrebare prin utilizarea unei tehnologii necunoscute, reprezentând o noutate în domeniul vaccinurilor și, de aceea, având un caracter de cercetare și de fundamentare pe subiect uman, sunt cel puțin condamnabile.

Dreptul inalienabil la viață și sănătate implică și o corectă și completă informare a cetățenilor.”, precizează Federația Provita.

Citește și: Fotografie de colecție făcută publică de Marcel Vela: ‘Acum 31 de ani, într-o zi de sâmbătă, pe 6 ianuarie 1990’ .