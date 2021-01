Federaţia Sanitas: Angajaţii din sănătate şi asistenţă socială sunt la capătul puterilor, peste 90 de cadre medicale au murit

Federaţia Sanitas a transmis, joi, un mesaj în care afirmă că anul 2020 ar fi trbuit să fie Anul Internaţional al Asistentului Medical şi al Moaşei, în care cele două categorii profesionale să se afirirma mai mult, Din păcate, a fost un an al doliului, mii de cadre medicale din întreaga lume decedând, 90 fiind din România. ”După aproape un an de muncă asiduă şi riscantă, cu personal insuficient, cu ture prelungite şi cu presiunea tot mai crescândă, angajaţii din sănătate şi din asistenţă socială sunt la capătul puterilor”, au transmis sidicaliştii Sanitas.

”Într-un gest de corectitudine, respect şi recunoaştere a contribuţiei pe care o au profesia de asistent medical şi cea de moaşă la sănătatea populaţiei, International Council of Nurses şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii au declarat anul 2020 ca fiind Anul Internaţional al Asistentului Medical şi al Moaşei. 2020 trebuia să fie un an al oportunităţilor pentru profesioniştii din cele două domenii. Un an în care se puteau înscrie problemele specifice profesiilor de asistent medical şi de moaşă pe agenda guvernelor şi organizaţiilor profesionale din toată lumea. Ca o ironie cumplită a sorţii, 2020 a devenit un an al doliului, al luptei pentru fiecare secundă din viaţa pacienţilor, al sacrificiului profesional în războiul cu noul coronavirus. În Anul Internaţional al Asistentului Medical şi al Moaşei, peste 1.500 de asistenţi medicali din întreaga lume au decedat din cauza infectării cu noul coronavirus”, au ransmis, joi, sindicaliştii Sanitas.

Potrivit acestora, cifra, care include asistente medicale din doar 44 din cele 195 de ţări ale lumii, ”este cunoscută ca fiind o subestimare a numărului real de decese”.

”Analiza proprie a International Council of Nurses sugerează că peste 20.000 de lucrători din sistemul medical este posibil să fi decedat în urma infectării cu noul coronavirus. (sursa: https://www.icn.ch/.../icn-confirms-1500-nurses-have-died...) În România, în rândurile personalului medical sunt înregistrate deja peste 90 de decese şi nu se vor opri aici! Pentru a onora, cel puţin simbolic, dedicarea şi sacrificul a milioane de angajaţi din sănătate, arătate în acest 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a decis să desemneze 2021 ca Anul Internaţional al Lucrătorilor din Sănătate şi Asistenţă Medicală. În România, însă, ca în multe alte ţări, sistemul de sănătate şi cel de asistenţă socială au nevoie de mult mai mult decât cuvinte frumoase şi aplauze”, au mai transmis sindicaliştii.

Potrivit acestora, ”după aproape un an de muncă asiduă şi riscantă, cu personal insuficient, cu ture prelungite şi cu presiunea tot mai crescândă a confruntării cu un inamic necunoscut, cu mijloace medicale şi de protecţie limitate, izolaţi de familie şi neputincioşi în faţa deceselor celor dragi sau a pacienţilor, angajaţii din sănătate şi din asistenţă socială sunt la capătul puterilor”.

”Nu trebuie să uităm că în spatele măştilor de protecţie şi a combinezoanelor sunt OAMENI normali, cu griji, cu bucurii, cu spaime, cu vulnerabilităţi... Şi au nevoie de un sprijin real ca să poată merge mai departe, ca să continue să fie zid între SARS-CoV-2 şi noi... Ne plecăm cu respect în faţa voastră, oameni dragi şi vă asigurăm de toată recunoştinţa pe care o meritaţi pentru tot ceea ce aţi făcut în 2020 pentru pacienţi, pentru familiile acestora, pentru noi toţi!

Un 2021 cu sănătate şi cu multă, multă speranţă”, au încheiat sindicaliştii.