Felix Rache, ironie MAXIMĂ, înaintea Congresului PSD: Dăncilă este obișnuită să fie marionetă din perioada Dragnea

Felix Rache, de la Pro România, se amuză pe seama celor de la PSD. El susține că Viorica Dăncilă va fi candidat la postul de marionetă, un rol pe care îl cunoaște foarte bine din perioada lui Liviu Dragnea.

”In Congresul Rusinii de astăzi, se alege președinte de partid Viorica Dancila. Candidata perfecta la postul de marioneta, doar a capatat experienta consistenta in sensul asta cand era Dragnea liber.

După #farapenali in funcții publice, urmează #faraprosti in funcții - asta înseamnă reforma.

Dintr-un sondaj optimist, cum sunt toate sondajele pe care le plătește PSD, Viorica Dancila a aflat (ce crezi?) ca partidul creste... Poate e vorba de o creștere negativă sau, cel mai probabil, a ținut sondajul cu graficul invers, ca nu o banuieste nimeni ca ar sti sa-l citească.

Las aici un sondaj serios, ca sa afle și păpușa lui Gepetto cât de mare e dezastrul electoral la PSD: PNL - 33; USR - 25; PSD - 16; Pro - 12.

O mențiune total insignifiantă: aceleași organizații fără performanța electorală, ultimele din coada, folosite de Dragnea sa își atace adversarii, au dat tonul pentru susținerea Vioricai Dancila - Arad și Brașov, 16% și 15% la europarlamentare, imediat după Harghita și Covasna. Si organizatiile la fel ca obiceiurile! Proaste! Ca și alegerile de astăzi de altfel...

Zilele acestea, circula pe net un banc cu V. Dăncilă. Da, inca unul... Zice că o stradă din Videle se va numi "Viorica Dăncilă". Nu va avea niciun sens.

Tot așa-i și cu Congresul PSD.”, scrie Felix Rache.